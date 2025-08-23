Érvénytelenítették azt a pályázatot, amely során a város ikonikus épületét kínálták eladásra. A felszámolási eljárás alatt álló cég vagyonelemeit árverezte volna a felszámoló, ám váratlan fordulat történt a víztorony értékesítése során.

Az Építők útján álló, 1. számú víztorony Dunaújváros egyik legismertebb épülete

A víztorony pályázata érvénytelen

Amint azt korábban megírtuk, a meghirdetett víztorony három, teljesen közművesített ingatlanegységből áll. Az irodai és irattári funkciókat betöltő épület három, külön helyrajzi számon szereplő egységből áll. A nyilvános pályázati felhívás értelmében az ingatlanegyüttes összesen 436 m² hasznos alapterületű, és mindhárom egysége teljesen közművesített, átlagos állapotú. Az Építők útja 7. szám alatt található ingatlan becsült összértéke nettó 136,4 millió forint.

A 2025. augusztus 14-én, 13:07-kor meghirdetett pályázatot másnap, 08:54-kor érvénytelenítették az alábbi indoklással:

Az értékesítés eredményét befolyásolhatták

A pályázat kiírásakor vélhetően adminisztratív hiba történt, ugyanis a pályázati minimálár nettó 122 760 forint volt – mindössze –, miközben az ajánlati biztosíték összege nettó 3 682 800 forintot tett ki.