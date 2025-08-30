55 perce
Eladó egy várárok, hihetetlen áron!
Kevés ingatlanhirdetés kezdődik úgy, hogy „eladó egy várárok”. Pedig most pontosan ez a helyzet: a tatai vár északnyugati oldalán fekvő terület nyilvános pályázaton keres új gazdát. A várárok kikiáltási ára sokaknak meglepetést okozhat.
Oldalainkon gyakran foglalkozunk ingatlanokkal, most egy különlegességet hoztunk olvasóinknak. A Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolási eljárása során került sor az értékesítésre, amelyet a Seratus Zrt. mint felszámoló hirdetett meg. A várárok nem csupán történelmileg jelentős, de természetvédelmi és városképi szempontból is kiemelt övezetben helyezkedik el.
A nyilvánosan meghirdetett ingatlan a tatai vár árkának északi részét foglalja magában, közvetlen kapcsolatban az Öreg-tóval. A területen áthalad az Által-ér, és vízszabályozási műtárgyak – gát, zsilip – is találhatók rajta. A telek hivatalos besorolása: „kivett halastó”.
A 8 589 négyzetméteres ingatlan becsértéke és minimálára: nettó 102,6 millió forint.
A teljes tulajdoni hányad értékesítésre kerül, de a telek nem tehermentes: több bejegyzett jelzálog és végrehajtási jog is terheli.
Pályázat részletei
A nyilvános pályázaton való részvétel kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehetséges. A jelentkezési időszak:
- Kezdet: 2025. szeptember 5. 08:00
- Lejárat: 2025. szeptember 22. 08:00
Ajánlati biztosíték: nettó 3 millió forint.
Link a pályázathoz: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P4299410
Az értékelés egyetlen szempontja a megajánlott vételár. A legmagasabb összegű, formailag érvényes ajánlat nyer.
Mit lehet itt építeni?
A várárok nemcsak műemléki és régészeti környezet része, de zöldterület-közkert övezeti besorolású. Ez alapján elsősorban:
- kulturális,
- közösségi,
- szórakoztató,
- illetve vendéglátó funkciójú építmény elhelyezése engedélyezett.
Az ingatlan közművesítetlen, de az összes közmű elérhető a közeli utcákban.
Különleges érték, speciális feltételek
A várárok értékesítése második alkalommal kerül meghirdetésre. A felszámoló sem részletfizetést, sem vételárbeszámítást nem engedélyez. A teljes vételárat a szerződés aláírásától számított 50 napon belül kell átutalással megfizetni.
Az eladási feltételek között szerepel:
- az EÉR 1%-os rendszerhasználati díjának megfizetése,
- a felszámoló által kijelölt ügyvéd munkadíjának (2% + ÁFA) vállalása,
- a tulajdonjog-fenntartási és környezeti szabályok elfogadása.
Kinek lehet érdekes egy várárok?
A kérdés jogos, és nem mindenki számára nyitott ez a lehetőség. A várárok – különösen Tata történelmi városképének részeként – komoly ingatlanfejlesztési, turisztikai vagy örökségvédelmi potenciált hordoz. Az új tulajdonos akár kulturális központot, szabadtéri rendezvényhelyszínt vagy tematikus látogatóteret is létrehozhat a szabályozási kereteken belül.
Értékesítési dokumentáció és tenderfüzet:
A részletes pályázati feltételek, jogi követelmények és nyilatkozatminták az EÉR felületén, valamint a tenderfüzetben érhetők el.