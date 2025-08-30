Eladó egy várárok, hihetetlen áron!

Oldalainkon gyakran foglalkozunk ingatlanokkal, most egy különlegességet hoztunk olvasóinknak. A Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolási eljárása során került sor az értékesítésre, amelyet a Seratus Zrt. mint felszámoló hirdetett meg. A várárok nem csupán történelmileg jelentős, de természetvédelmi és városképi szempontból is kiemelt övezetben helyezkedik el.

Eladó a várárok

A nyilvánosan meghirdetett ingatlan a tatai vár árkának északi részét foglalja magában, közvetlen kapcsolatban az Öreg-tóval. A területen áthalad az Által-ér, és vízszabályozási műtárgyak – gát, zsilip – is találhatók rajta. A telek hivatalos besorolása: „kivett halastó”.

A 8 589 négyzetméteres ingatlan becsértéke és minimálára: nettó 102,6 millió forint.

A teljes tulajdoni hányad értékesítésre kerül, de a telek nem tehermentes: több bejegyzett jelzálog és végrehajtási jog is terheli.

Pályázat részletei

A nyilvános pályázaton való részvétel kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehetséges. A jelentkezési időszak:

Kezdet: 2025. szeptember 5. 08:00

Lejárat: 2025. szeptember 22. 08:00

Ajánlati biztosíték: nettó 3 millió forint.

Link a pályázathoz: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P4299410

Az értékelés egyetlen szempontja a megajánlott vételár. A legmagasabb összegű, formailag érvényes ajánlat nyer.

Mit lehet itt építeni?

A várárok nemcsak műemléki és régészeti környezet része, de zöldterület-közkert övezeti besorolású. Ez alapján elsősorban:

kulturális,

közösségi,

szórakoztató,

illetve vendéglátó funkciójú építmény elhelyezése engedélyezett.

Az ingatlan közművesítetlen, de az összes közmű elérhető a közeli utcákban.

Különleges érték, speciális feltételek

A várárok értékesítése második alkalommal kerül meghirdetésre. A felszámoló sem részletfizetést, sem vételárbeszámítást nem engedélyez. A teljes vételárat a szerződés aláírásától számított 50 napon belül kell átutalással megfizetni.

Az eladási feltételek között szerepel:

az EÉR 1%-os rendszerhasználati díjának megfizetése,

a felszámoló által kijelölt ügyvéd munkadíjának (2% + ÁFA) vállalása,

a tulajdonjog-fenntartási és környezeti szabályok elfogadása.

Kinek lehet érdekes egy várárok?

A kérdés jogos, és nem mindenki számára nyitott ez a lehetőség. A várárok – különösen Tata történelmi városképének részeként – komoly ingatlanfejlesztési, turisztikai vagy örökségvédelmi potenciált hordoz. Az új tulajdonos akár kulturális központot, szabadtéri rendezvényhelyszínt vagy tematikus látogatóteret is létrehozhat a szabályozási kereteken belül.