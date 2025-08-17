45 perce
Dunaferr: miket kínál most a felszámoló?
Ahogy a felszámolás előrehalad, sorra kerülnek piacra az egykori ipari nagyvállalat vagyonelemei. A Dunaferr évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar nehéziparnak, most azonban eszközeit, ingatlanjait és gyártósorait árverésre bocsátják – a tanműhelytől a radiátorgyártó soron át egészen egy tetőtéri lakásig.
A valaha meghatározó ipari szereplőként ismert ISD Dunaferr egykori birodalma mára felszámolási eljárás keretében darabonként kerül kalapács alá. A dunaújvárosi közélet, ipari és ingatlanpiac szempontjából is mérföldkőnek számítanak ezek a pályázatok: a gyár korábbi tanműhelye, a legendás Vasmű Klub, használt járművek, oktatási eszközök, lakások és szabadidőparkok is új gazdára várnak – sok esetben jelentős árengedménnyel.
Jelentős kedvezménnyel újra eladó a Dunaferr tanműhelye és az oktatási eszközei
A felszámolás tételei az ingatlanokból és oktatási célú eszközökből áll, melyek az „egyéb ingóság” kategóriába tartoznak. Az idegen tulajdonú ingatlanon elhelyezkedő felépítmény, amely Dunaújváros belterületén, a 358, 331/12 és 355 helyrajzi számok alatt található. Az ingatlanon álló, 6 476 négyzetméter alapterületű építmény szintén tehermentes, a nyilvántartásban „egyéb” típusúként szerepel. Ez a felépítmény nem önálló ingatlan, hanem kizárólag az építmény képezi a pályázat tárgyát, a földterület nem része az értékesítésnek. A felépítmény becsült nettó értéke 474 700 000 forint.
Az összesen 17 181 darab eszköz becsült nettó értéke 322 200 000 forint. A készlet ipari, oktatási és mérőeszközöket tartalmaz, többek között CNC gépeket, esztergákat, hegesztőberendezéseket, valamint PLC oktatórendszereket, ipari szoftvereket, mikrométereket, keménységmérőket, oszcilloszkópokat, továbbá kéziszerszámokat és szerszámtartókat.
Az újra kiíírt pályázat szerint a nettó 796 900 000 Ft értékű tételekhez, most nettó 557 830 000 Ft-ért már hozzá lehet jutni.
A felszámoló újra értékesíti a Vasmű Klubot
Újabb fordulóhoz érkezett a dunaújvárosi Vasmű Klub sorsa. Az egykor pezsgő életű klub a Dunaferr felszámolási eljárásának részeként került a piacra, a nyilvános pályázati felhívás keretében, immáron második alkalommal.
A minimálár nettó 77 millió forint, a pályázatok benyújtására augusztus 15. és 25. között van lehetőség az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül. A jelentkezéshez ajánlati biztosíték is szükséges, részletfizetés nincs, és az adásvételre szigorú határidők vonatkoznak.
Az épület helyi védettséget élvez, teljesen közművesített, és bár műszakilag felújítandó, szimbolikus jelentősége miatt sokak számára különösen értékes.
Ezeket a vasműs autókat árulta a Dunaferr felszámolója – mutatjuk, mennyiért kínálják most!
Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. felszámolási eljárása során összesen 24 darab használt járműből álló flottát kínáltak eladásra. A Dunaferr autóparkja személygépkocsikból és haszongépjárművekből állt, különböző évjáratokkal, változó futásteljesítménnyel.
A járműveket először április végén próbálták értékesíteni pályázati úton – egyetlen tételben, egyben hirdették meg őket. Az első két kör azonban eredménytelenül zárult: nem érkezett érvényes ajánlat.
Most viszont harmadszorra is meghirdették a flottát – ezúttal jelentősen csökkentett áron. A teljes járműcsomag nettó 14 800 000 forintos minimáláron érhető el, ami az eredeti irányár 50%-ának felel meg.
A kérdés most már tényleg az: lesz-e végre, aki elviszi a teljes vasműs flottát?
Aranyat érő lakásvétel a Dunaferr felszámolási pályázatán
A dunaújvárosi lakáspiacon ritkán adódik akkora ár-érték arányú lehetőség, mint amilyet most ez a felszámolási eljárás kínál. A Dunaferr tulajdonában lévő tetőtéri lakás álomösszegért lett meghirdetve.
a pályázaton kínált 69 m²-es lakás nettó minimálára kb. 326 000 Ft/m², vagyis több mint 45%-kal kedvezőbb négyzetméterárat képvisel. A Dunaferr tulajdonában lévő, Dobó István út 4. szám alatti, 69 m²-es, teljesen közművesített, tehermentes társasházi lakás minimálára nettó 22,5 millió forint, ami a környék aktuális kínálatához képest komoly árkülönbséget jelent. A 35 m²-es, 21 milliós piaci lakás áránál alig magasabb összegért most majdnem dupla akkora ingatlanhoz lehet jutni – ez pedig a jelenlegi dunaújvárosi piacon valóban aranyat érhet.
Hihetetlen, hogy mennyiért értékesítik a Lemezalakító szabadidőparkját
Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton. A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában lévő 375 m²-es felépítmény Dunaújvárosban, egy 6.664 m²-es önkormányzati telken található, és évtizedekig a vállalat dolgozóinak pihenését, sport- és közösségi programjait szolgálta.
A pályázat augusztus 22-én nyílik meg, és szeptember 1-jén zárul, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehet ajánlatot tenni.
A minimálár és a becsérték egyaránt nettó 38 millió forint, és a nyertes személyét kizárólag a legmagasabb vételár határozza meg.
Újfent eladó lett a Kokszoló egykori szabadidőparkja - jóval kedvezőbb áron
Nyilvános árverésen kínálták értékesítésre a dunaújvárosi Kokszoló egykori szabadidős létesítményét – derült ki a felszámoló, a BONUM SANATIO Kft. által korábban közzétett árverési hirdetményből. Az ingatlan, amely korábban a munkavállalók kikapcsolódását szolgálta, új befektetőt keresett. A Dunaferr felszámolásának részeként a Kokszoló ikonikus épülete is kalapács alá került.
Bár a két épület hivatalosan nem lakóingatlanként szerepelt, a helyszín korábbi szabadidős funkciója (például klub, vendégház vagy közösségi tér) újragondolva izgalmas lehetőséget kínálhatott volna vállalkozók, nonprofit szervezetek vagy akár magánszemélyek számára is. Ugyanakkor az ingatlan a vízmű belső védőterületére esik, így bármilyen beruházás vagy átalakítás csak hatósági engedéllyel valósulhatott volna meg.
Az árverés azonban eredménytelenül zárult, mivel a résztvevők nem fizették meg a szükséges árverési előleget vagy pályázati biztosítékot. Most azonbansokkal kedvezőbb áron hirdették meg az ingatlant: nettó 16 380 000 Ft-ért.
Új tulajdonost keresett a Dunaferr „sokat látott” kiserdei vendégháza – de hiába
A Dunaferr felszámolását végző Honoratior Kft. korábban nyilvános pályázat keretében kínálta értékesítésre a volt ISD DUNAFERR Zrt. „f.a.” tulajdonában álló két értékes városi ingatlant: egy teljes közművel ellátott lakóépületet, valamint egy beépítetlen, fejlesztési potenciált rejtő telket. A Dunaferr vendégháza a dunaújvárosi kiserdőben helyezkedik el.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlancsomag egyik része egy átlagos állapotú, teljes közműves lakóépület volt, amely udvarral együtt egy 4718 négyzetméteres telken feküdt. A csomag másik eleme egy 1619 négyzetméteres, közmű nélküli, beépítetlen telek volt. Ez már a második alkalom volt, hogy a csomagot nyilvánosan meghirdették.
A pályázat végül eredménytelenül zárult: nem érkezett ajánlat a meghirdetett ingatlanokra. Az értékesítő a megismételt értékesítés érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, az újabb hirdetmény az előző pályázat ügyszámán kerül majd közzétételre.