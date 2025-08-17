Dunaferr: miket kínál most a felszámoló?

A valaha meghatározó ipari szereplőként ismert ISD Dunaferr egykori birodalma mára felszámolási eljárás keretében darabonként kerül kalapács alá. A dunaújvárosi közélet, ipari és ingatlanpiac szempontjából is mérföldkőnek számítanak ezek a pályázatok: a gyár korábbi tanműhelye, a legendás Vasmű Klub, használt járművek, oktatási eszközök, lakások és szabadidőparkok is új gazdára várnak – sok esetben jelentős árengedménnyel.

Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton

Jelentős kedvezménnyel újra eladó a Dunaferr tanműhelye és az oktatási eszközei

A felszámolás tételei az ingatlanokból és oktatási célú eszközökből áll, melyek az „egyéb ingóság” kategóriába tartoznak. Az idegen tulajdonú ingatlanon elhelyezkedő felépítmény, amely Dunaújváros belterületén, a 358, 331/12 és 355 helyrajzi számok alatt található. Az ingatlanon álló, 6 476 négyzetméter alapterületű építmény szintén tehermentes, a nyilvántartásban „egyéb” típusúként szerepel. Ez a felépítmény nem önálló ingatlan, hanem kizárólag az építmény képezi a pályázat tárgyát, a földterület nem része az értékesítésnek. A felépítmény becsült nettó értéke 474 700 000 forint.

Az összesen 17 181 darab eszköz becsült nettó értéke 322 200 000 forint. A készlet ipari, oktatási és mérőeszközöket tartalmaz, többek között CNC gépeket, esztergákat, hegesztőberendezéseket, valamint PLC oktatórendszereket, ipari szoftvereket, mikrométereket, keménységmérőket, oszcilloszkópokat, továbbá kéziszerszámokat és szerszámtartókat.

Az újra kiíírt pályázat szerint a nettó 796 900 000 Ft értékű tételekhez, most nettó 557 830 000 Ft-ért már hozzá lehet jutni.

A felszámoló újra értékesíti a Vasmű Klubot

Újabb fordulóhoz érkezett a dunaújvárosi Vasmű Klub sorsa. Az egykor pezsgő életű klub a Dunaferr felszámolási eljárásának részeként került a piacra, a nyilvános pályázati felhívás keretében, immáron második alkalommal.

A minimálár nettó 77 millió forint, a pályázatok benyújtására augusztus 15. és 25. között van lehetőség az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül. A jelentkezéshez ajánlati biztosíték is szükséges, részletfizetés nincs, és az adásvételre szigorú határidők vonatkoznak.