Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése

A Dunaferr felszámolási eljárásában a társaság felszámolását 2024. november 18-án rendelte el a bíróság. A felszámoló, a De Lege lata Zrt., a veszélyhelyzeti szabályok szerint létrehozta a Dunai Hengermű Kft.-t, amelybe a működéshez szükséges vagyont apportálták. A cél az volt, hogy a cég üzletrészeit (100%) értékesítsék, így biztosítva a gazdasági tevékenység folytatását. A minimálárat független értékbecslés alapján 35,77 millió euróban határozták meg, az ajánlattétel feltétele volt többek között 5,4 millió euró ajánlati biztosíték befizetése.

Dunaferr (Dunai Vasmű) Igazgatósági épület főbejárata

Forrás: Dunaferr krónika

Dunaferr Steel Rolling jelentkezett ugyan, de...

Az értékesítési folyamat több lépcsőben zajlott: áprilisban részvételi felhívás, júliusban ajánlattételi felhívás, majd annak kiegészítése jelent meg, amely augusztus 5-ig hosszabbította meg a beadási határidőt.

A határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, a szlovákiai Dunaferr Steel Rolling, a.s.-tól. Az ajánlat azonban nem érte el a minimálárat, és az előírt ajánlati biztosítékot sem fizették be.

A felszámoló ezért – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – érvénytelennek nyilvánította az ajánlatot, és az értékesítési eljárást eredménytelenül zárta le.

Ez azt jelenti, hogy a Dunarolling vagyonelemei a tervezett módon nem keltek el, így a felszámoló várhatóan új értékesítési kísérletet tehet vagy más megoldást keres a cég vagyonának hasznosítására.