7 órája
Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése
A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásban hozott végzése alapján nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. („felszámolás alatt”) vagyonelemeinek értékesítése. Az ügy a Dunaferr körüli felszámolási folyamat része, amelyben a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének sorsa dőlt volna el.
A Dunaferr felszámolási eljárásában a társaság felszámolását 2024. november 18-án rendelte el a bíróság. A felszámoló, a De Lege lata Zrt., a veszélyhelyzeti szabályok szerint létrehozta a Dunai Hengermű Kft.-t, amelybe a működéshez szükséges vagyont apportálták. A cél az volt, hogy a cég üzletrészeit (100%) értékesítsék, így biztosítva a gazdasági tevékenység folytatását. A minimálárat független értékbecslés alapján 35,77 millió euróban határozták meg, az ajánlattétel feltétele volt többek között 5,4 millió euró ajánlati biztosíték befizetése.
Dunaferr Steel Rolling jelentkezett ugyan, de...
Az értékesítési folyamat több lépcsőben zajlott: áprilisban részvételi felhívás, júliusban ajánlattételi felhívás, majd annak kiegészítése jelent meg, amely augusztus 5-ig hosszabbította meg a beadási határidőt.
A határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, a szlovákiai Dunaferr Steel Rolling, a.s.-tól. Az ajánlat azonban nem érte el a minimálárat, és az előírt ajánlati biztosítékot sem fizették be.
A felszámoló ezért – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – érvénytelennek nyilvánította az ajánlatot, és az értékesítési eljárást eredménytelenül zárta le.
Ez azt jelenti, hogy a Dunarolling vagyonelemei a tervezett módon nem keltek el, így a felszámoló várhatóan új értékesítési kísérletet tehet vagy más megoldást keres a cég vagyonának hasznosítására.
