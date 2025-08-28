24 perce
Dunaferr: eladó két jelentős magyar festmény
Két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotása kerül értékesítésre a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Zrt. vagyonának részeként. A Dunaferr cégcsoport felszámolási eljárása során most két nagy értékű műalkotás is gazdát cserélhet.
A felszámoló hivatalos hirdetménye szerint a festményeket nyilvános pályázat keretében értékesítik. A folyamatot a Honoratior Kft. bonyolítja le az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül. A cél: a Dunaferr még meglévő vagyonelemeinek értékesítése a törvényben meghatározott módon, az adósságállomány részleges fedezése érdekében. A nyilvános pályázat nem csupán műtárgy-értékesítés: egyúttal lehetőség arra is, hogy fontos történelmi és kulturális értékek méltó kezekbe kerüljenek. A hazai és nemzetközi műgyűjtők, intézmények, befektetők számára ez az eljárás komoly szakmai és eszmei potenciált jelent – ugyanakkor szigorú jogi és pénzügyi keretek között zajlik.
Két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotása kerül értékesítésre a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Zrt. vagyonának részeként
A nyilvános pályázatot a felszámoló, a Honoratior Kft. hirdette meg a Cégközlönyben megjelent hivatalos felhívás alapján.
A festmények az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kerülnek értékesítésre, kizárólag online pályázat útján.
A meghirdetett műalkotások
1. Barabás Miklós (1810–1898): Laborfalvi Róza portréja
- Technika: olaj, vászon
- Méret: 79 x 63 cm
- Becsérték: nettó 8 000 000 Ft
- Állapot: tehermentes, 1 db
2. Benczúr Gyula (1844–1920): Mátyás megválasztása a Duna jegén
- Technika: olaj, vászon
- Méret: 60 x 81 cm
- Becsérték: nettó 12 000 000 Ft
- Állapot: tehermentes, 1 db
A két alkotás együttes becsértéke: nettó 20 millió forint. A minimálár a becsértékkel megegyezik, azaz szintén 20 millió forint. A festmények művészeti és történelmi értéke különösen jelentős, ezért a felszámoló nem csökkentette a minimálárat.
Pályázati részvétel feltételei
A pályázatok csak az EÉR rendszerén keresztül nyújthatók be. A pályázat kezdete: 2025. szeptember 5. 14:00, a beadási határidő: 2025. szeptember 15. 14:00. Az ajánlati biztosíték összege: 800 000 Ft. A biztosíték hiányos vagy késedelmes megfizetése kizárja a pályázót az értékesítésből.
Kinek érdemes pályázni?
A felszámoló kizárólag a vételár összegét értékeli, tehát az nyeri a pályázatot, aki a legmagasabb összeget kínálja. Részletfizetés nem lehetséges. Több azonos értékű ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tart.
A jelentkezőknek számos formai és jogi követelménynek kell megfelelniük. Ezek közé tartozik például:
- a szükséges dokumentumok csatolása (cégkivonat, igazolványok, meghatalmazás stb.)
- banki igazolás a vételár rendelkezésre állásáról
- nyilatkozatok a jogszabályok szerinti megfelelésről és tudomásulvételről
- kötelezettségvállalás az ügyvédi munkadíj (min. 350 000 Ft + ÁFA) megfizetésére
A pályázók részéről legalább 30 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező.
A felszámoló felhívja a figyelmet, hogy a vagyontárgyakat a vevők a megtekintett, ismert állapotukban vásárolják meg, garancia és szavatosság nélkül.
A műalkotások megtekintésére előzetes egyeztetés után van lehetőség. További részletek és dokumentumok az EÉR felületén, a pályázati oldalon találhatók.