Dunaferr: eladó két jelentős magyar festmény

A felszámoló hivatalos hirdetménye szerint a festményeket nyilvános pályázat keretében értékesítik. A folyamatot a Honoratior Kft. bonyolítja le az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül. A cél: a Dunaferr még meglévő vagyonelemeinek értékesítése a törvényben meghatározott módon, az adósságállomány részleges fedezése érdekében. A nyilvános pályázat nem csupán műtárgy-értékesítés: egyúttal lehetőség arra is, hogy fontos történelmi és kulturális értékek méltó kezekbe kerüljenek. A hazai és nemzetközi műgyűjtők, intézmények, befektetők számára ez az eljárás komoly szakmai és eszmei potenciált jelent – ugyanakkor szigorú jogi és pénzügyi keretek között zajlik.

Az egyik Dunaferr festmény

Két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotása kerül értékesítésre a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Zrt. vagyonának részeként

A nyilvános pályázatot a felszámoló, a Honoratior Kft. hirdette meg a Cégközlönyben megjelent hivatalos felhívás alapján.

A festmények az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kerülnek értékesítésre, kizárólag online pályázat útján.

A meghirdetett műalkotások

1. Barabás Miklós (1810–1898): Laborfalvi Róza portréja

Technika: olaj, vászon

Méret: 79 x 63 cm

Becsérték: nettó 8 000 000 Ft

Állapot: tehermentes, 1 db

2. Benczúr Gyula (1844–1920): Mátyás megválasztása a Duna jegén

Technika: olaj, vászon

Méret: 60 x 81 cm

Becsérték: nettó 12 000 000 Ft

Állapot: tehermentes, 1 db

A két alkotás együttes becsértéke: nettó 20 millió forint. A minimálár a becsértékkel megegyezik, azaz szintén 20 millió forint. A festmények művészeti és történelmi értéke különösen jelentős, ezért a felszámoló nem csökkentette a minimálárat.

Pályázati részvétel feltételei

A pályázatok csak az EÉR rendszerén keresztül nyújthatók be. A pályázat kezdete: 2025. szeptember 5. 14:00, a beadási határidő: 2025. szeptember 15. 14:00. Az ajánlati biztosíték összege: 800 000 Ft. A biztosíték hiányos vagy késedelmes megfizetése kizárja a pályázót az értékesítésből.

Kinek érdemes pályázni?

A felszámoló kizárólag a vételár összegét értékeli, tehát az nyeri a pályázatot, aki a legmagasabb összeget kínálja. Részletfizetés nem lehetséges. Több azonos értékű ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tart.