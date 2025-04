Gazdaság 3 órája

Magyar Zoltán: törvényes menetrend szerint zajlik a leépítés a Dunaferrnél

Megkezdődött a hivatalos csoportos létszámleépítési folyamat a Dunaferrnél – jelentette be Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke 2025. április 17-én. A felszámolási eljárás részeként most először zajlik a törvényes menetrend szerinti egyeztetés a munkavállalók sorsáról, miközben párhuzamosan értékesítési pályázat is folyik a vállalat eszközeire. A végkielégítések kérdése egyelőre bizonytalan, az új munkáltató általi átvétel esélye viszont továbbra is fennáll. Csoportos létszámleépítés a Vasműnél

A dunaújvárosi vasmű felszámolási eljárásának új szakaszába lépett: a felszámoló hivatalosan bejelentette a csoportos létszámleépítés szándékát, ezzel elindítva a törvény által előírt egyeztetési folyamatot. A fejleményekről Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke adott részletes tájékoztatást 2025. április 17-én megjelent videóüzenetében. A munkavállalók jövője, a végkielégítések sorsa és a lehetséges új munkáltató személye egyelőre sok kérdést vet fel, miközben párhuzamosan egy részvételi pályázat is zajlik a vállalat eszközeinek értékesítésére. Csoportos létszámleépítés indul a Vasműnél Csoportos létszámleépítés - Tájékoztató a felszámolási folyamatról Elhangzott: Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökének videóüzenetében 2025. április 17-én: Tegnap megtörtént az, ami gyakorlatilag már egy ideje egyértelmű volt: elkerülhetetlenné vált a csoportos létszámleépítés bejelentése. Egy felszámolás esetében ez a normális eljárásrend. Nem olyan rendkívüli, mint amit korábban átéltünk – ahhoz akkoriban számos különféle jogszabály-módosításra és rendeletre volt szükség. Most viszont a folyamat a megszokott módon zajlik: a felszámoló hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámleépítési szándékot. Mi következik most? A szándékbejelentést követően 7 napos egyeztetési időszak kezdődik. Ez alatt mi – a szakszervezet – megismerjük a felszámoló által átadott dokumentumokat. Ezt követően lehetőség nyílik a tárgyalások megkezdésére, amelyeknek legalább 15 napig kell tartaniuk. Ez lehet egyetlen ülés vagy tárgyalássorozat is. Ennek célja egy megállapodás elérése a leépítés menetéről – például arról, hogy mely munkavállalói csoportok, mikor és milyen módon lesznek érintettek a folyamatban. Természetesen javaslatokat is megfogalmazhatunk majd. Amennyiben 15 napon belül nem születik megállapodás, a munkáltató – jelen esetben a felszámoló – jogosult saját belátása szerint elindítani a csoportos létszámleépítést. Fontos időpontok tehát: A szándékbejelentés után 7 nap várakozás

Majd legalább 15 napos egyeztetés

Ezt követően jelenthető be hivatalosan a csoportos leépítés A hivatalos bejelentéstől számítva további 30 napig a munkáltató még nem közölhet felmondást a dolgozókkal. Ezek az időkeretek tehát jelenleg a legkonkrétabb pontok, amelyeket biztosan ismerünk.

Párhuzamosan zajlik az értékesítési (részvételi) pályázat is, amelynek beadási határideje 2025. április 23. (szerda). Eddig az időpontig várják azoknak a cégeknek a jelentkezését, akik részt kívánnak venni a Dunaferr eszközeinek értékesítési folyamatában. A jelentkezőknek letétet kell befizetniük, majd nemzetbiztonsági átvilágítás következik, amely maximum 35–40 napot vehet igénybe – bár bízunk abban, hogy ez rövidebb idő alatt lezárható. Azok a cégek, amelyek érvényes jelentkezést adtak be és megfelelnek a biztonsági ellenőrzésen, megkapják az ajánlattételi felhívást. Az előző, Liberty-hez köthető pályázat esetében ez az ajánlattételi szakasz 15 napig tartott, reményeink szerint most sem lesz hosszabb. A felszámolási és a pályázati folyamat párhuzamosan zajlik, és gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a jelenlegi munkaviszonyokat le fogják zárni, és a jövőben lehetőség lesz új munkaszerződések megkötésére a vásárló céggel, amennyiben az megvásárolja az eszközöket. Sokan érdeklődtök a végkielégítés kérdéséről, amit teljesen megértek.

Hivatalosan természetesen jár, ugyanakkor az egyéni jogosultság számos tényezőtől függ: élethelyzet, bérsáv, munkaviszony hossza, stb. Jelenleg a fizetéseket bérgarancia alapból kapjuk, azonban több nyitott kérdés is van – például a kollektív szerződés per, valamint az, hogy meddig tart még a bérgarancia alapból történő finanszírozás. További kérdés, hogy ki mikor kap ajánlatot az új munkaadótól, és hogy az adott időpontban a végkielégítés kifizetésére rendelkezésre áll-e megfelelő keret. Ezek időben egymásra épülnek, de pillanatnyilag több részlet még nem ismert, ezért nem tudunk egyértelmű választ adni minden esetre.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!