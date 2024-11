A Liberty cégcsoport tavaly június végéig jelentős kormányzati támogatást kapott, amellyel sikerült megőrizni a vállalat munkahelyeit, az érintett családok megélhetését - idézi fel a szaktárca az MTI-nek eljuttatott közleményében. Kiemelték, hogy az indiai-brit cégcsoport eddig nem tartotta be sem a Vasmű fejlesztésével kapcsolatos ígéreteit, sem a termelés újraindításával kapcsolatos kötelezettségeit, ehelyett az elmúlt időszakban folyamatosan hitegette a közvéleményt. A Dunai Vasmű jelenlegi tulajdonosa állítása szerint nem tudja kifizetni a cég több ezer dolgozójának bérét. Ez elfogadhatatlan, a kormány felszólítja a Libertyt, hogy tegyen eleget kötelezettségének és fizesse ki a dolgozók bérét - hangsúlyozta közleményében a minisztérium. A kormány mindenre felkészült, a dolgozók védelme érdekében készen áll az azonnali beavatkozásra, így szükség esetén a Bérgarancia alapból ismételten segítséget nyújthat. A kormány látva a vállalat utóbbi időszakban mutatott hozzáállását, már korábban megteremtette a bérek kifizetésének jogi lehetőségét, így szükség esetén haladéktalanul cselekedhet. Október elején megszületett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi a gyorsított intézkedési lehetőséget csődeljárásnál, hogy a kirendelt vagyonfelügyelő haladéktalanul intézkedni tudjon a bérek mielőbbi kifizetése érdekében. Amennyiben erre sor kerül, úgy elkerülhetetlenné válik, hogy a Liberty cégei rövid időn belül felszámolás alá kerüljenek. A kormány, ahogy eddig is, úgy ezek után is a dolgozók pártján áll és mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki megkapja a neki járó bérét - olvasható az NGM közleményében.

A kormány a leghatározottabban felszólítja a Lyberty Steel acélipari vállalatot, hogy fizesse ki a Dunai Vasmű dolgozóit

A Portfolio cikke és az „állásfoglalás”

A portfolio.hu írt egy cikket a témában, melyben egy a Liberty-től kapott állásfoglalásból idéznek sűrűn. (Szerkesztőségünk nem kapott állásfoglalást – a szerk.) A cikk az állásfoglalás szövegét idézve a Liberty szemszögéből írja le a cég átvételének sarokpontjait, említést téve az európai acélipari, acélpiaci helyzetről. Majd ezt írja a Portfolio: << Kérdéseinkre válaszolva a társaság azt is megosztotta velünk, hogy "a Liberty Dunaújváros sikeres működéséhez szükséges feltételek teljesítésére vonatkozó egyeztetéseink nem az elvárások szerint haladtak". "Az előző hónapban a bérek kifizetése megtörtént annak reményében, hogy így lehetőség nyílik az érintett felekkel a vállalat támogatása érdekében a tárgyalásokat folytatni, de a szükséges előrelépés nem valósult meg a tervezett újraindításhoz. Megerősítik az elmúlt napok híreit, miszerint az ideiglenes vagyonkezelő a Bérgarancia Alapon keresztül fogja elindítani az alkalmazottak munkabérének kifizetését, hogy ne érje hátrány a dolgozókat. Majd sejtelmesen hozzáteszik: miközben megfontoljuk a cég jövőjére vonatkozó stratégiai lehetőségeinket."Továbbra is nyitottak vagyunk minden féllel való együttműködésre a vállalat működésének fenntartása és a gyors újraindulás érdekében" - teszik hozzá. >>