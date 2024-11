A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Modern Gyárak Éjszakája országos online és élő programsorozatot, amelyet idén november 8-án tartanak. Mint azt a program közleményében részletezték, országszerte közel 100 cég nyitja meg kapuit, lehetőséget kínálva személyes látogatásra és online bemutatókra is. Az érdeklődők a program hivatalos oldalán regisztrálhatnak a meghirdetett gyárlátogatásokra.

Tavaly az Épduferrnél a lézervágó segítségével névre szóló ajándéktárgyakat is készítettek. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából megrendezett Modern Gyárak Éjszakája egyedülálló lehetőséget biztosít izgalmas üzemlátogatásokra az ország teljes területén. A november 8-án megnyíló cégek betekintést engednek gyártási folyamataikba és működésük rejtelmeibe, és bemutatják egyedi megoldásaikat. Az érdeklődők átfogó képet kaphatnak a hazánkban működő, bizonyos területen vagy mutatók alapján kiemelkedő vállalatok működéséről. A lehetőség évről évre vonzza a hazai gyárakat és üzemeket; különböző iparágak és szektorok képviseltetik magukat, vannak, amelyek több éve nyitnak ezen a különleges éjszakán, és mindig vannak új csatlakozók is. A programsorozat növekvő látogatottsága mellett a résztvevő gyárak listája is egyre bővül: az indulás évében 10 megyéből 24, míg tavaly 17 megyéből 92 gyár csatlakozott.

A Modern Gyárak Éjszakáján idén is az iparágak széles palettája mutatkozik be a nagyközönség számára. Közel 100 cég várja az érdeklődőket november 8-án: a szerszámgyártástól az építőiparon át a lakosság, azaz a tényleges fogyasztók számára is jól ismert élelmiszeripari cégek mutatkoznak be, mint a Márka Üdítőgyártó Kft., a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., vagy az Intersnack Magyarország Kft.

A Darusín a Modern Gyárak Éjszakáját egy vállalati családi nappal egyetemben szervezi meg. Idén például érkezik Szalay Balázs Dakar Team versenyző versenyautóval és szervízautóval, valamint Kovács Bálint gyorsasági motorversenyző motorszimulátorral. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

Modern gyárak Dunaújvárosban is

Dunaújvárosban két vállalat csatlakozott idén is a rendezvényhez. Az egyik a Darusín Kft., amely összesen hét turnust indít (16 órától, félóránként); a másik pedig az Épduferr Nyrt., amely három meghirdetett turnusra fogadja a látogatók jelentkezését.

Ez a Darusínt bemutató videó egy korábbi Modern Gyárak Éjszakája rendezvényhez készült: a látogatók először ezt tekintették meg, majd utána testközelből is szemlézhették az üzem minden egységét, gépeit: