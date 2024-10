Megszüntetik a Dutrade Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.-t. Így döntött az egyedüli tulajdonos, a felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. - írja társlapunk, a vg.hu, a 24.hu portál által szemlézett információk alapján. Azt írják, hogy a Dutrade-nél végelszámolási eljárás indult, a végelszámoló nyilvános pályázati felhívást tett közzé, amely szerint „üzletág-átruházás formájában értékesíteni kívánja eladó önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására alkalmas működő egységét.”

Forrás: Dutrade Zrt. Facebook oldala

A Dutrade – amely a dunaújvárosi vasmű és más hazai, illetve külföldi kohászati cégek által gyártott acéltermékeket forgalmazta – nehéz helyzetét alapvetően meghatározta, hogy anyavállalata, a Dunaferr 2022 óta felszámolás alatt áll. A Dutrade 2021-ben 54 milliárd forint árbevételt és több mint 5 milliárd forint nyereséget könyvelhettek el, majd 2022-ben mintegy 30 százalékos árbevétel-csökkenés és nagy léptékű létszámleépítés mellett 2,4 milliárd forint veszteséget szenvedett el. Tavaly pedig még ennél is súlyosabbá vált a helyzet: 4,1 milliárd lett a mínusz – részletezi a cikk.

A portál úgy tudja, a zuhanórepülést „a negatív piaci környezettel”, az anyavállalat felszámolásával és a korábbi évek gazdasági visszaesésével indokolták a beszámolóhoz fűzött szöveges kiegészítésben.

A duol.hu a múlt héten számolt be arról, hogy a vasmű úgynevezett downstream üzletágát a tulajdonos, a Liberty döntése értelmében november közepétől fokozatosan újraindítja, amelyek között ott van a meleghengermű, a hideghengermű, a profilüzem és a fémbevonómű. Erről ütemterv is készült, amelyről tájékoztatták a dolgozókat is.