Helyi iparűzési-adóbevételek alakulása a megyei jogú városokban (Mrd Ft)

2022 2023 változás (százalék) Baja

2,0



3,3

66 Békéscsaba

3,7



6,3

71 Debrecen

18,6



28,7

54 Dunaújváros

5,5



7,3

32 Eger

3,9



6,0

53 Érd

2,9



4,0

36 Esztergom

5,5



5,5

0 Győr

21,9



29,8

36 Hódmezővásárhely

2,3



3,4

51 Kaposvár

4,2



5,4

29 Kecskemét

13,8



21,2

54 Miskolc

13,3



17,5

32 Nagykanizsa

2,8



4,2

50 Nyíregyháza

10,5



14,9

42 Pécs

11,3



16,2

43 Salgótarján

1,5



2,2

50 Sopron

4,4



6,3

43 Szeged

11,1



18,5

66 Székesfehérvár

20,2



26,6

31 Szekszárd

2,5



3,7

50

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetsége Adószakkollégiuma, Szeged.hu

Tovább folytatni a dinamikus fejlesztési munkát

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökeként Facebook bejegyzésében – többek között – azt mondta: „Jónak látjuk az irányt, ami a program szándéka, hiszen mindig is azt vallottuk, hogy a Fejér vármegyében keletkező bevételek maradjanak Fejér vármegyében, és itt kerüljenek felhasználásra, a lehető legközelebb ahhoz a településhez, területhez, ahonnan származnak. Emellett köszönjük azt a szándékot, amit az önkormányzatok megerősítése irányában látunk! Közös célunk, hogy tovább folytassuk azt a dinamikus területfejlesztési munkát, melyet az elmúlt esztendőkben megkezdtünk, és amelyet a Fejér Vármegyei Önkormányzat a terület- és településfejlesztési operatív programok koordinálásával továbbra is a vármegye lakosai érdekében kiemelt célként végez.”

Fotó: Dr. Molnár Krisztián Facebook oldala

Az agglomerációs gondolkodás a helyes irány

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint a rendszer átalakítása fontos lépés a városokat körülvevő agglomeráció fejlesztése érekében. „Még ugyan várjuk a javaslat pontos részleteit, de azt már most kimondhatom: sosem könnyű forrásokról lemondani, ugyanakkor meggyőződésem, hogy ez a fajta regionális, agglomerációs gondolkodás a helyes irány!” – írta a Facebook-oldalára a városvezető, továbbá amellett érvelt, hogy közép- és hosszú távon Székesfehérvár és minden nagyváros érdeke, hogy a közvetlen környéke is együtt tudjon fejlődni vele, hiszen ezzel csökken a nagyvárosok terhelése is.