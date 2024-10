Megérkezett a vagyonfelügyelő

Mint ismeretes, a hónap elején a maga is felszámolás alatt lévő ISD Power Kft. (A felszámolás alatt lévő ISD Dunaferr Zrt. egykori tagvállalata – a szerk.) felszámolást kezdeményezett a Liberty Steel Centrál Europe Kft. egyik tagvállalata, Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ellen. Ezzel kapcsolatban Rahul Yenurkar arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy megérkezett a kijelölt vagyonfelügyelő a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-hez, akinek feladata a vállalat pénzügyi helyzetének áttekintése, az adósságok rendezésének koordinálása és a pénzügyi stabilizáció biztosítása. A vagyonfelügyelő szoros együttműködésben dolgozik a vezetőséggel annak érdekében, hogy a likviditási problémák megoldódjanak, és működésünk hosszú távon is fenntarthatóvá váljon.

A Liberty továbbra is zöld acélban gondolkodik

Stratégiai céljaik között továbbra is kiemelt szerepet kap a zöldacél-gyártás bevezetése, melynek előkészítése folyamatosan és jelenleg is zajlik nemzetközi partnereinkkel. Ez a lépés nemcsak a fenntarthatóságot és környezetvédelmi célokat szolgálja, hanem a vállalat versenyképességének és jövőbeni sikerének kulcsa is lehet.

A törvényes működés biztosítása továbbra is elsődleges számukra, minden tevékenységüket a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával kívánják folytatni.