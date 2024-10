A FIA elismerése a motorsportban és a mobilitási szektorban kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységeket és fenntarthatósági törekvéseket díjazza, így történt a Hankook esetében is. Olyan tényezőket értékel, mint a környezeti teljesítmény, az energiafogyasztás csökkentése, a logisztikai hatékonyság javítása, a hulladékgazdálkodás optimalizálása és a karbonsemlegességi programok bevezetése.

Környezetvédelmi akkreditációt nyert a Hankook

A Hankook a FIA Formula E Világbajnokság kizárólagos abroncsszállítójaként és hivatalos szponzoraként érdemelte ki az elismerést

Az abroncsgyártó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Formula E számára biztosított termékeihez a teljes abroncs-értékláncot fenntartható módon működő, körforgásos rendszerré alakítsa át – az alapanyag-beszerzéstől a gyártáson át az újrahasznosításig.

A vállalat továbbá életciklus-elemzéseket végez az operatív működés minden szakaszában, miközben a legújabb szabványokat alkalmazza a karbonlábnyom követésében a gyártás és logisztika területén egyaránt.

A Hankook folyamatosan törekszik a fenntartható működésre a globális abroncsiparban. Ennek az eredményeként 2021-ben a vállalat koreai Geumsan gyára lett az első az iparágban, amely megszerezte az ISCC PLUS tanúsítványt, melyet 2023 augusztusában a cég rácalmási gyára is elnyert. Így a Hankook lett az első olyan vállalat a koreai abroncsiparban, amelynek közép- és hosszú távú üvegházhatású gáz csökkentési célkitűzéseit – amelyek célja a „Net Zero 2050-ig” elérése – a Tudományos Alapú Célkitűzések Kezdeményezés (SBTi) jóváhagyta. Ezek az elismerések mind a Hankook elköteleződését bizonyítják a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések végrehajtásában.