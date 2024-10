Számos hazai és nemzetközi csokoládé versenyen vesznek részt a termékeikkel, hogy visszajelzést kapjanak a szakma csúcsától is és tanulhassanak a kritikáikból.

Keserű Erika a Csokiss manufaktúra tulajdonosa. Dunaújvárosi csokoládé üzlet

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Csokoládé a bazilika előtt

Legutóbb – szeptember végén – a budapesti bazilika előtt megrendezett Édes Napok csokoládé- és édességünnepen vettek részt, ami Magyarországon a legjelentősebb ilyen esemény. A CsoKiss Manufaktúra itt is hatalmas sikert ért el. Előtte Gyulán vettek részt egy fesztiválon, hat bonbonnal, amiből öt érmet nyert.

Két arany-, egy ezüst és két bronzérem jutott nekik.

A CsokKiss Manufaktúrában két alkalmazott dolgozik a gyártásban és kettő a kereskedelemben. És persze ott van a csokoládé-üzem tulajdonosa, Keserű Erika, vele beszélgettünk.

– Huszonöt vállalkozás mutatta be a termékeit, rengeteg vásárló jött el a bazilikához. Csokis termékekkel csak mi képviseltük Dunaújvárost. Országszerte ismernek minket, a szakma is elismeri a tevékenységünket, és erre nagyon büszke vagyok – kezdte beszélgetésünket Keserű Erika.

Arra is büszke lehet, hogy Great Taste Awardson, amit az élelmiszerek Oscar-gálájának tartanak évek óta díjazzák a termékeiket.

Great Taste Awardsról tudni kell, a nemzetközi élelmiszeripari verseny bírálóbizottságában séfek és szakácsok, sommelier-ék és étterem tulajdonosok, viszonteladók és ételkritikusok ülnek. A benevezett ételeket a zsűri vakon kóstolja, és a verseny végén eredményt hirdet az olykor több ezer beérkezett versenyző között.

– 2019-ben indultunk először, és mindig kaptunk csillagot. Az az igazság, hogy mi magyarok nem vagyunk elég bátrák, hogy az ilyen jelentős eseményekre benevezzünk, megmutassuk a termékeinket. Pedig az ízvilágunk nemzetközi szintű. Az idén a manufaktúra is megkapta, a csillagot, nem csak a termékeink. Ez annyit jelent, hogy három egymásutáni évben kaptunk díjat. Ebben az esztendőben három termékünk érdemelt ki egy-egy csillagot, egy táblás csokink és két bonbonunk. Legutóbb a londoni Academy of Chocolate versenyre adtuk be a nevezésünket, ez a viadal még hátra van – folytatta cukrász.