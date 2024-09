Az SK Innovation energiaipari csoport akkumulátorokkal foglalkozó egysége közleményben jelentette be, hogy egy hatékonysági program részeként különleges szabadságot és önkéntes távozási lehetőségeket kíván felajánlani alkalmazottainak. A vállalat olyan neves autógyártóknak szállít akkumulátorokat, mint a Ford Motor, a Hyundai Motor és a Volkswagen.

Önkéntes távozási program

Forrás: skonhungary.com

„Ezek proaktív intézkedések egy karcsú, agilis munkaerőállomány létrehozására, hogy jobban tudjunk navigálni a változó EV-piaci körülmények között” – nyilatkozta az SK On.

A vállalat hozzátette: „Miközben a vállalat a hatékonyságjavítását és a fenntartható növekedés alapjainak biztosítását szorgalmazza, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk azon alkalmazottaink karrierépítésének támogatása mellett, akik hozzájárultak ahhoz a sikerhez, hogy elsőrangú akkumulátorgyártóvá váljunk.”

Az önkéntes távozási csomag részeként az SK On a tavaly november előtt csatlakozott alkalmazottaknak fizetésük 50%-át ajánlja fel korai nyugdíjba vonulásukhoz. A vállalat idén június végén 3558 embert foglalkoztatott a hatósági bejelentés szerint.

A dél-koreai cégnek Komáromban és Iváncsán is van gyára Magyarországon. A hazai akkumulátorgyártás meghatározója szereplője az elmúlt időszakban már itthon is hozott áramvonalasítási intézkedéseket: az év első felében a teljes vendégmunkás – állományt leépítették. A mostani közleményből nem derül ki, hogy a magyarországi munkaerőnél is hasonló lépéseket terveznek-e.

