az európai autóipar kis túlzással versenyképtelen termékeket gyárt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Dunaferr problémája nem egyedi, Kína is ott van háttérben

Végezetül utoljára a Dunaferrt említjük meg, amelynek nagyon nehéz helyzete szintén visszavezethető az európai versenyképességi problémára. A dunai vasműt birtokló Liberty Steel hiába érkezett nagy reményekkel Dunaújvárosba 2022 végén, mára teljesen kilátástalanná vált a helyzete, az alacsony acélárak és az ágazat problémái miatt több ezer munkavállalót küldött állásidőre. Az okok mögött felsejlik a kínai előretörés. A Financial Times épp a napokban írt róla, hogy a kínai acélipar óriási mennyiségben szállít Európába, ami az egész európai acélipart nyomás alá helyezi. Annak ellenére, hogy a világgazdaság egyáltalán nincs jó bőrben, idén több mint 100 millió tonna fémet exportál Kína, többet, mint 2016 óta bármikor. Itt is van német áldozat, a Thyssenkrupp, aminek az acélgyára 200 éve működik, és jelentős szerepet játszott Németország ipari hatalommá tételében, ám most káosz és elbocsátások jönnek a cégnél.