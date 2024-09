„az acéltermelés a mostaninál kevesebb szereplő körében koncentrálódhat Kínában”

ami vélhetően nincs ellenére a konszolidációt sürgető pekingi kormánynak.

Európában még vannak mentőakciók

A gyenge kereslet mellett a megemelkedett energiaárak is fokozzák az európai acélipar kihívásait, így az év elejére a kontinens egyik legnagyobb üzeme, a tarantói acélmű is bajba került. A dél-olaszországi üzem fenntartására már nem akart több pénzt áldozni a fő tulajdonosa, ennek nyomán az olasz kormány 320 millió eurós tőkeinjekcióval a helyébe lépett, az alacsony kapacitáskihasználtság és a termelés évtizedek óta ismert egészség- és környezetkárosító következményei ellenére. A kormány azóta – pontosabban ismét, ugyanis a nemrég kihátráló ArcelorMittal is hasonlóképp vált tulajdonossá – befektetőt keres az acélmű megmentésére, most épp a japán Nippon Steel tűnt fel az érdeklődők között.

Kormányzatiközbenjárással lett tavaly a Dunai Vasmű tulajdonosa a Liberty Steel is, miután a Dunaferr 2022 végére fizetésképtelenné vált. A brit-indiai befektető a régió több országában is jelen van, legfontosabb érdekeltsége a már említett Arcelor Mittaltól 2019-ben átvett ostravai gyár, amelynek nagyolvasztói kapacitása nagyjából 2,5-ször nagyobb, mint a Dunai Vasműé (míg a tarantói üzemének a harmada).

„A Liberty Steel kelet-csehországi üzeme azonban újra eladósorba kerülhet”

miután a nehéz piaci helyzet mellett a cég és a cseh kormány közötti viszony is megromlott.

Acélgyártás helyett kvótaértékesítés

Az ostravai acélmű lényegében tavaly év végén leállt, és termelés hiányában leginkább a szén-dioxid kibocsátására jogosító kvóták eladásával juthat bevételhez, ami a dunaújvárosi Liberty-leányvállalat esetében is ismerős megoldás. A cseh kormány azonban egyáltalán nem nézi jó szemmel ezt a gyakorlatot, és a Liberty Steel által felhalmozott tartozások is aggodalmat okoztak, így az év első felében egyre feszültebbé vált a viszonya a vállalattal.

A kohó működését itt sem könnyű feladni, a Morva-sziléziai kerület és azon belül az ország harmadik legnagyobb városának számító Ostrava már a tizenkilencedik században fontos acélipari központtá fejlődött, Közép-Európa vasúti hálózata jórészt az itt gyártott sínekből épült. Ennek az ipari örökségnek mára csak a töredéke maradt fent – például a Liberty Steel kohói is ide tartoznak –, ám az egykoron Csehország acélszíveként emlegetett térség társadalmi-gazdasági körülményei nagyon is őrzik az ágazat hanyatlásának következményeit.