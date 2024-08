- Milyen nehézségei vannak ennek a virágtermesztésnek?

- Hát, ami minden mezőgazdasági termesztésnél probléma, az időjárásnak való kitettség, mint például egy nagy zápor, jégeső vagy más hasonló időjárási havária. Lehet védekezni hálókkal, fóliákkal, de szabadföldi termesztésnél ez nem mindig megoldható. A klímaváltozás nyilvánvalóan hat ránk is, emiatt az öntözést is meg kell oldani. Esővizet gyűjtünk, van több tartályunk és egy nagy, 10 köbméteres derítőt is átalakítottunk esővízgyűjtésre, de sajnos ez is véges, így előfordul, hogy vezetékes vizet is kell használnunk. A nehézségek közé tartozik, hogy a virágokat frissen kell szüretelni, feldolgozni és értékesíteni, amit nem lehet sokáig tárolni. A száraz virágnak alkalmas fajták előnye, hogy tartósíthatók és később is felhasználhatók, például téli dekorációkhoz.

- Ebben az időszakban mennyit kell locsolni?

- Mostanában érezhetően többet kell locsolni. Csepegtető rendszerünk van az új ágyásokban, ami nagy segítség, és sokkal hatékonyabb, mint a kézi locsolás. Mulcsozunk is, vastagon fedjük a talajt, ami megtartja a vizet és elfojtja a gyomokat. A zöldhulladékot ledaráljuk és az ágyásokba tesszük, ami javítja a talaj szerkezetét és a vízháztartást, de sosem elég belőle. Vásárolunk is mulcsot, és a szomszédoktól is elkérjük a keletkező zöldhulladékot. A tápanyagigényt szervestrágyával és komposzttal pótoljuk, műtrágyát nem használunk.

- A szarvasmarha trágyát honnan szerzitek be?

- Egyelőre kiskereskedelemből szerezzük be, mert nagy tételre még nem volt szükség. Ha bővül a vállalkozás, akkor gazdaságosabb, lehetőleg helyi forrásokat kell találnunk.

- Hova tud kifejlődni ez a vállalkozás a jövőben?

- Ez a vállalkozási modell szimpatikus, mert itthon dolgozhatok, beoszthatom az időmet a virágok/vásárlók és a gyerekek igényei szerint. Ez egy hobbiból kifejlődő, remek kiegészítő vállalkozási lehetőség, és meglátjuk, hogy mivé növi ki magát a közeljövőben.