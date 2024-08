Elfogyott a dolgozók türelme és a fizetése is. Az elmaradt munkabérek miatt demonstráltak a dolgozók ma reggel 7 órakor a vasmű igazgatósági épülete előtt. Rahul Yenurkar, a Liberty Dunaújváros társaságcsoport cégvezetője, próbálta nyugtatni a kedélyeket. Ígérte, hogy a mai napon megkapják a fizetésüket a dolgozók. Később már a több ütemű kifizetés is szóba került, ami a hallgatóság nemtetszését váltotta ki. További ígéretek, import bugával és egyéb tervekkel kapcsolatban is hallatszottak. Az egyik hozzászóló dolgozó azt mondta, hogy már nem lesz, akiknek az ígéreteket beváltsák, mert elmennek az emberek.

8:30 órakor, mintegy másfél óra után, békésen ért véget a demonstráció. A vállalat vezetőinek távozása után a szakszervezet javaslatára abban egyeztek meg az emberek, hogy ha ma 14 óráig nem érkezik meg a fizetés, újra az igazgatóság elé vonulnak.