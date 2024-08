Eddig több, mint 3400 cég igényelt forrást zöld járművek vásárlásához. A mostanáig beérkezett kérelmek együttesen a teljes, 30 milliárd forintos keretösszeg több mint felét, mintegy 16 milliárd forintot fednek le – erről számolt be dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. Hozzátette, a vállalkozások február eleje óta igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez a REPowerEU-keretből (Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve). A 30 milliárd forintos program egy jármű megvásárlásának költségeiből az akkumulátor kapacitásának függvényében legfeljebb 4 millió forintot fedezhet – vagyis önerő is szükséges volt a támogatáshoz.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A Pályázati Portálon lévő információk alapján, Dunaújvárosban már tizennégy vállalkozás részesült ilyen támogatásban, összesen 95 millió forint értékben. A pályázók között vannak kisebb és nagyobb cégek is (például az ipari szektorból, a vagyonvédelem területén tevékenykedők, autósiskola, fogorvosok). Többségük egy autó beszerzéséhez igényelt támogatást, amelyhez átlagosan négymillió forintot kapnak, de vannak olyan nyertes pályázók is, akik több járművel kívánják bővíteni-újítani a járműflottájukat, így látható a listában tízmillió forintos, illetve huszonötmillió forintos támogatás is.

A vállalatok egy része nem jelölt meg konkrét járművet a pályázatban (ők jellemzően piackutatás és árajánlatok bekérése alapján vásárolják majd meg az új kocsikat). A nyertesek másik része viszont már konkrétan leírta, hogy milyen modellt kívánnak beszerezni a pályázat által, így például Citroën ë-C3, TESLA Model Y Long Range, Volvo EX30 MY24 Single Extended Range Plus, Logistar LS 100, BYD ATTO3 Comfort modell, BYD Seal Design, Tesla Model 3 RWD, BYD Dolphin Comfort is szerepel a leírásokban.

Illusztráció

Fotó: Kállai Márton / SzF

A Dunaújvárosi Járáshoz tartozó szomszédos településekről is eredményesen pályáztak vállalatok, mindegyikük fejenként négymillió forint támogatást kap elektromos jármű beszerzésére. Adonyban három, Kulcson kettő, Nagyvenyimen kettő, Pusztaszabolcson és Rácalmáson egy-egy cég kérelme részesült pozitív elbírálásban. Összességében a mi járásunk területén tehát százharmincegy millió forint támogatásban részesülnek a pályázó cégek.