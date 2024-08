A Kooperatív Doktori Ösztöndíj a tudományos kutatások és az ipari innovációk szoros együttműködését támogatja. Célja, hogy a hallgatók olyan kutatásokat végezzenek, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a gazdaság és az ipar fejlődéséhez, különös tekintettel a fenntarthatósági célok elérésére. Ramóna kutatása, amely a zöldacél-gyártás új technológiáinak fejlesztésére összpontosít, tökéletesen illeszkedik a LIBERTY Dunaújváros stratégiájához, hiszen a globális felmelegedés elleni küzdelemben az acélipar egyik legnagyobb kihívása a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.

Az elismerés a LIBERTY Dunaújváros számára is újabb lehetőséget teremt arra, hogy aktívan részt vegyen a fenntartható technológiák fejlesztésében. Ez az ösztöndíj biztosítja, hogy a vállalat közvetlen hozzáférést kapjon a legfrissebb tudományos eredményekhez, amelyek segítségével növelheti versenyképességét, és csökkentheti környezeti lábnyomát. Emellett a közös munka révén a cég hosszú távon is profitálhat a kutatásból, hiszen a zöldacél-gyártásra épülő technológiai innovációk globális szinten is vezető szerepbe emelhetik a vállalatot.

A Miskolci Egyetemen nyolc nyertes pályázatot hirdettek, és a rangsor alapján Veszprémi Ramóna pályázata az első helyre került.

Ramóna a Miskolci Egyetem anyagmérnök hallgatójaként, a duális képzési program keretében az elsők között érkezett Dunaújvárosba, 2018 szeptemberében. Mentorainak köszönhetően részletesen megismerkedhetett a cég működésével. Diáktársaival együtt átfogó képet kaptak a vállalatcsoportról: előadásokat hallgattak meg többek közt a Vasmű történetéről, az acélipar helyzetéről, az integrált Irányítási és a minőségügyi rendszerükről, a termékmenedzsmentről és a termelésirányítás feladatairól.

Ramóna nyitott, érdeklődő személyiségével rövid idő alatt kiérdemelte tapasztaltabb munkatársaink szakmai támogatását, elismerését.