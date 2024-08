Fejér vármegye egyik legfontosabb beruházását, a Fejér-B.Á.L. Zrt. és az Épkar Zrt. konzorciuma által Székesfehérváron kivitelezett Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjének születését folyamatosan nyomon követi a magyarepitok.hu. Az összesen több mint 6100 négyzetméteres belgyógyászati központ építkezése lassan a végéhez közeledik.

Az L-épületben bekerültek a belső nyílászárók, elkészültek az elektromos és gépészeti szerelvényezések, a bútorbeépítések, valamint a helyiségek festése is véget ért. Elkészültek a liftek és az elhelyezés utáni szükséges szakipari munkálatok is. Véget értek az előtető lakatos szerkezeti munkálatai a külső homlokzaton és térkő fedi az L-épület főbejárata előtti parkolót és a 40 fős parkolót is.

A belgyógyászati épület szinte kész belső tereit és a végleges formáját felvevő külsőt is az alábbi videóban megtekinthetik:

Forrás: Móré Levente / magyarepitok.hu