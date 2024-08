– Nyilván. Ezért fektetünk mi is nagy hangsúlyt rá. Részt vettünk foglalkoztatói szakképzésben, hibrid és elektromos gépjármű mechatronikussá képeztük ki 22 kollégánkat. Már szervezzük, hogy alternatív hajtáslánc mechatronikusokat is kiképezünk bizonyos kollégáinkból. Az alternatívban minden benne lehet. Árulunk most is teherautót gázüzemű, vegyes, tehát gáz és belső égésű motorral, benzinmotorral is. A hidrogénhajtás azt gondolom, hogy bizonyos területeken meg fog jelenni. Főként a közepes és nagyméretű, közepes és nagy távolságokat járó tehergépjárművek, vagy buszok kategóriájában a hidrogén meghatározó szereplő lehet. Abban is lehet, hogy elégetjük a belsőégésű motorban a hidrogént és azzal hajtjuk, vagy egy üzemanyagcellából a folyékony hidrogénből elektromos áramot állítunk elő, amivel egy kis akkumulátorral – ami pufferként szolgál – elektromos autóként használjuk. Sok-sok olyan megoldás van, amiből szerintem nem lesz egy olyan egyeduralkodó győztes, mint az elmúlt 100 évben a belsőégésű motor volt. Minden erre épült a diesel mellett, egy győztes technológia volt 100 évig. Ez megváltozott, de ennek nem az lesz az eredménye, hogy a győztes technológiát lecseréljük egy másik győztesre, hanem ami eddig egyeduralkodó volt, annak csökken az aránya, de nem szűnik meg. De megjelennek olyan technológiák a versenyben, amik ha nem is teljes spektrumban, de részterületeken győztesek lesznek. Valamire már most is az elektromos autó a jó, főként személyautóknál. Bizonyos szempontoknál olyan gazdasági és műszaki előnye van, ami azt gondolom, hogy behozhatatlan. De vannak olyan területek, ahol nem javasolnám. Ha nincsenek meg az alapfeltételek, vagy nem olyan a felhasználó életvitele, felhasználási módja, akkor bokán lövi magát, ha a jelenlegi technológiát lecseréli elektromosra.

Az új dolgokkal kapcsolatban mindig nagy a félelem az emberekben. Most az akkumulátorokkal kapcsolatban is ez van. A köztudatban még mindig az van, hogy az ökológiai lábnyoma nagyobb egy elektromos autónak, mint egy belsőégésűnek. Mi a helyzet a valóságban?

– Itt is, mint minden területen, meg minden újdonság előtt pro és kontra érvek sorakoznak minden szempontból. Jobb mértéktartóan fogadni ezeket az „elemzéseket”. Az első, ami szerintem nagyon árnyalja a képet, hogy maga az elektromos technológia, a termékfejlesztés életciklusának még a nulladik fázisát épp hogy elhagytuk. Életképes, de még az első fázisában vagyunk, nem állt fel a teljes termelési láncolat a nyersanyagtól, a beszállítóktól a gyártásig, hogy az a leghatékonyabb, legjobb legyen. Ez idő kérdése, még 3-5-10 év. A belsőégésű gyártástechnológiát száz éve csiszolgatjuk, az az esszenciájának határán van. E fölött már csak pénzügyi vagy presztízs kérdés minden. Tehát az esszencia határán lévő környezeti hatékonysági tulajdonságokat összehasonlítani egy attól még messze lévő gyártástechnológiával, az olyan, mint az almát körtével. Jogos a kérdés. De más lesz, amikor a mostani kibocsátás 10-20-50, vagy 100-szorosát fogja produkálni évekig ez az autóiparág. Itt is ugyanazt tudom elmondani, hogy mindent a helyén kell kezelni. Nem egy technológia leváltásáról, hanem egy transzformálásról beszélünk. A gyártástechnológiai oldalról viszonylag korlátozottak az ismereteim, de mindenki egy picit a saját érdekei szerint hozza ki ezeket a kimutatásokat. Azt gondolom, ebben már átléptük azt a küszöböt, hogy ez olyan hátrány legyen, ami megugorhatatlan az emberiség számára.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tehát nem kell félni tőle?

– Félni nem kell, de itt is lehet utalni a kínai, európai szemléletkülönbségre. Nem szabad feladni ebben sem a nyugati szemléletünket. Mi sokkal szigorúbb szempontok szerint nézzük ezt a kérdést. A kellő szabályozottság és ellenőrzés ezen a területen mindenképpen fontos. Látott már az emberiség néhány olyan nagy kárt, vagy zsákutcát, amit gazdasági érdek, vagy csak a nagyvonalúság okozott. De én azt gondolom, hogy ha az ellenőrzést, a szabályozást ésszerűen, de szorosan tartjuk, akkor ez nem egy olyan kockázat, ami a hétköznapi működés szintjén túlzó lenne. Sokakban ott a félelem, hogy 3-5-8 év múlva itt állnak majd tonnaszámra az akkumulátorok. Már a nulladik fázisú elektromos autók is megcáfolják ezt. Tizenéves, első generációs Peugeot iOn-t állítottunk be mi is jövős-menős autónak most. Mi is számítunk be új elektromos autóba Nissan Leafet. Most volt egy 280 ezret futott tizenéves Leaf, gyári műszerrel, gyári technológiával 82 százalékos eredményt mértünk. Ugye itt még a nulladik generációs technológiáról beszélünk, aminél még semmi sem kiforrott, ahol majd kiderül, hogy jó-e. Én azt hiszem, hogy jobban fog teljesíteni ez a technológia, mint amilyen félelmek vannak vele kapcsolatban. Egy belsőégésűnél itt már egy turbócseréről beszélnénk, annál már egy kicsit folyik az olaj, már egy kicsit füstöl az autó. Most is újítunk fel motorokat teherautónál, több százezret futott autónál az autó értékével jelentősen összevethető értékben és mégis fenntartható. Az elektromos autónál ez a technológia még előttünk áll, ahogy az évtizedek alatt az iparág bizonyos szereplői kinevelődtek. Magyarországon az autók átlagéletkora 15 év. Ez azt jelenti, hogy még 30 éves autók is futnak, egy új autó, meg egy 30 éves autó átlaga az 15. Ezeket a 30 éves autókat el kell vinni műszaki vizsgára, ezekkel vannak problémák, és erre is van a piacnak bizonyos szintű megoldása. Környezetvédelmi, pénzügyi, adózási, biztonságtechnológiai szempontból komoly aggályokat vet föl néhány parkolóban tömegével látható gépjármű, amihez évtizedek alatt hozzászoktunk, ezért nem beszélünk róla. Most az új technológiáknál minden nagyító alatt van. Ha egy akkumulátornál ki kell cserélni részegységeket, az most óriási probléma, de 10 év múlva ez már nem lesz egy megugorhatatlan feladat.