A projektben közel 90 ezer tonna aszfalt épül be a kötő- és a kopórétegbe

A munkafázisok ütemezése szintén az előkészítési szakasz része, ahogy annak megtervezése is, hogy mikor, mennyi aszfaltnak kell a munkaterületre érkeznie a Colas Zrt. saját dunaharaszti keverőjéből. Alvállalkozók bevonásával biztosítják a folyamatos anyagellátást.

A teljes projektben a kopóréteg kialakításához több mint 87300 tonna aszfaltot kell a felújítással érintett szakaszokhoz szállítani, majd beépíteni.

A pihenők és a csomópontok is megújulnak

A nagykarbantartási munkák fókuszában az említett szakaszokon – tudtuk meg Kiss Imre Ádámtól – a teljes útpálya felületén a kopóréteg cseréje áll. Ezenkívül, ahol az előzetes felmérések alapján már nem megfelelő, ott a kötőréteget is érintik a felújítási munkálatok.

A projekt keretében a pihenők és a csomóponti ágak, valamint az autópálya mérnökség és a keresztezőutak burkolatai is megújulnak. A kivitelezés során a forgalomtechnika kialakítása, valamint szükséges helyszíneken a szalagkorlátok szabályozása is a Colas feladatai közé tartozik.

Az aszfaltburkolatok cseréinek fő célja, hogy az újonnan beépített pályaszerkezeti rétegek a leghosszabb élettartammal rendelkezzenek és a legnagyobb biztonságot nyújtsák a rajta közlekedőknek.

Sándor Csilla / magyarepitok.hu