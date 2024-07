Közelebbről megnézve az európai alumíniumipar helyzete sem fényesebb – az éppen felfelé ívelő árak ellenére -, az ING Think szerint

AZ EURÓPAI UNIÓ ALUMÍNIUMTERMELÉSE JELENLEG A LEGALACSONYABB EBBEN AZ ÉVSZÁZADBAN.

Míg az EU-ban az alumíniumfogyasztás 13 százalékkal nőtt 2000 óta, addig a termelési kapacitás ugyanebben az időszakban kétharmadával csökkent, 3 millió tonnáról 1 millió tonna közelébe. A látványos visszaesés megnevezett fő oka a magas energiaárak és munkaerőköltség, de szerepet játszanak a környezetterhelési díjak is. Ezen felül, ahogy az acél esetében, itt is csökkenti az árrést az ukrajnai konfliktus miatt megugró energiaárszint, különösen az erősen energiaintenzív nyersanyagok esetében, mint amilyen az alumínium, tehát az európai kiszolgáltatottság és globális versenyképtelenség ebben az iparágban is tetten érhető.

A várható kereslet ügyében viszont az acélhoz képest ebben az esetben jobb a helyzet, bár a leépülő európai kapacitások fényében ebből a fellendülésből az európai termelés nem biztos, hogy ki tudja venni a részét. A Világbank egy 2020-as tanulmánya alapján a napelem gyártáshoz köthető termékek több mint 85 százalékban ebből az anyagból készülnek, például maga a panel, a keret és egyéb eszközök. Kulcsfontosságú összetevő továbbá a szélenergia, a hidroenergia és az akkumulátorok miatt az energiatárolás felfutó területén is. A globális keresleti becslés szerint - a zöldátállást komolyan véve - 2050-ig több mint a duplájára emelkedik a globális alumíniumkeresletet a három évvel ezelőtti viszonyokhoz képest, amely keresletnek már ebben az évtizedben is érezhetőnek kellene lennie azon gyártók esetében, akik ezt képesek kapacitással kiszolgálni.

Ilyen feltételek között az európai acél- (és alumínium) gyártást különösen versenyhátrányba hozzák a más régiókhoz képest egyébként is számottevően megemelkedett energia és más termelési költségek, a karbonsemlegességi célkitűzések magas beruházási költségei, valamint a széndioxid kvóták. A nyomott kereslet és a globális túlkínálati tényezők miatt nem meglepő, hogy – a kedvezőbb piaci kilátások miatt viszonylag stabilabb alumíniumárak mellett – az európai acélárak folyamatos csökkenő trendet mutatnak, nem történt kilábalás az elmúlt időszakban, ami jelentős kockázatot jelent a hazai Dunai Vasmű számára is, mely az elmúlt években a túlélésért küzd és a nyomott áru kereslet tovább nehezítheti a helyzetét.

Forrás: portfolio.hu