A cégcsoport ügyvezető elnöke, Sanjeev Gupta Sanghajban ez év májusában állapodott meg Xiao Penggel, a kínai CISDI Engineering Co. Ltd. elnökével egy, a zöld acélgyártást megalapozó elektromos kemence beszerzésének, telepítésének megvalósíthatósági tanulmányával kapcsolatban. A megvalósíthatósági tanulmány alapvető fontosságú a LIBERTY Dunaújváros GreenSteel-technológiára való átalakításához, beleértve egy új 140 tonnás ívkemence telepítését, a meglévő gyártósorok korszerűsítését és újak telepítését is jobb minőségű termékek előállításához, amelyek alkalmasak a gépjármű- és a védelmi ipar számára is. – tudta meg a duol.hu

Az elektromos ívkemence – illusztráció

Fotó: FSzCs

A beruházáshoz kapcsolódó feladatok

A projektről kínai szakemberek jártak júniusban és júliusban is a Liberty Dunaújvárosban, hogy egyeztessenek az elektromos ívkemence megvalósításáról. Megkezdődtek a környezetbarát, zöldacél-gyártásra való átállást célzó technológiai felmérések. A megbeszélések központi témája volt az automatizálási és informatikai rendszerek összekapcsolása, az üzemeltetési és beruházási költségszámítás, vagy éppen a telepítés helyének és az ahhoz kapcsolódó feladatok részleteinek kidolgozása.

A kínai CISDI, a svájci NPT és a német RCG szakemberei, valamint a LIBERTY-csoport nemzetközi és dunaújvárosi műszaki csapata dolgozza ki az átalakítási tervet, részletezve az üzem elrendezését, a technológiát és az átállás terjedelmét, beleértve a segédberendezések szükségleteit, mint az áram, a gáz, a víz és a gőz.

Technológiai fejlesztési tervek

A felmérések során egyértelművé vált, bőven van még feladat: a gyártott termékpaletta versenyképességét új feldolgozó berendezések telepítésével lehet növelni. Lapunk úgy értesült, hogy a megbeszéléseken a felek megállapodtak arról is, hogy a tanulmány kiterjed a meleghengermű 3 millió tonna kapacitásnövelő projekt befejezésére, és új berendezések (horganyzósor, festősor, tábladaraboló sorok, új profilgyártó, hasítósor) telepítésére, valamint a meglévő horganyzósor minőségének javítására is. A szakemberek vizsgálják a második elektrokemence telepítésének lehetőségét is, a gyár logisztikai feladatai és az energiarendszer fejlesztése mellett.