Átmeneti állapotról beszél a dél-koreai cég

Az SK vállalatcsoport és a magyarországi vezetőség július 12-én azt közleményben reagált a sajtóhírekre a cég zavarairól, amiről azt írták, hogy „félreértés, hogy az iváncsai akkumulátorgyár vészhelyzetben lenne”, sőt, kiemelték, hogy a 2024-es első félévi piaci kapitalizációja 36 százalékkal növekedett. Azt viszont elismerték, hogy az utóbbi időben jelentős visszaesés volt tapasztalható az elektromos autók iránti keresletben, ennek következtében pedig a partnereik megrendelései is lecsökkentek. A nem várt lassulás pedig különleges helyzetet teremtett számukra is.

Gödörben az elektromos autózás

Mint mi is írtunk róla, Kína kivételével gyakorlatilag az egész világban szenved az elektromos átállás, persze mindenhol más-más hangsúlyokkal, egy azonban közös: az olcsó, versenyképes kínai autók által támasztott verseny a termelési oldalon óriási hívását jelent különösen az európai gyártóknak. A keresleti oldal pedig az állami támogatások hiányát szenvedi meg, ahogy az Németországban is látható, ahol tavaly decemberben, miután megszüntették az elektromos autók állami támogatását, azonnal lejtmenetbe kapcsolt a teljes iparág, az e-autóeladások még májusban is 30 százalékos mínuszban voltak. Ha a tengerentúlra nézünk, ott sincs minden rendben, a Tesla jelenleg legnagyobb válságát éli. A gondok leképeződtek a részvényárfolyam alakulásában is, amely az év eleje óta több mint negyedével esett vissza.