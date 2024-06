„A kívánt létszámot egyelőre elértük, ezért a közeljövőben újabb állástájékoztató eseményeket (ezek rendszeresek voltak, havonta akár többször is, főleg Dunaújvárosban – a szerk.) nem rendezünk. Amennyiben ebben változás állna be, azt közzétesszük” – írták két hónappal ezelőtt.

Ez most minden jel szerint megtörtént.

Ma, péntek reggel ugyanis új bejegyzés jelent meg a SK On Hungary Iváncsa toborzás nevű Facebook-csoportban. Ebben arról lehetett olvasni, hogy júliusban folytatódnak az állástájékoztatók Dunaújvárosban, várnak mindenkit szeretettel július 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy addig is lehet böngészni a honlapjukat és válogatni a nyitott pozícióik között. Valóban, legalább kéttucatnyi álláshirdetést (műszakvezető, mérnök, operátor, stb.) találni.

Végezetül arra is felhívtak, hogy az érdeklődők számára a állástájékoztatót követően tesztírásra és interjúra is lehetőséget biztosítanak.

Mekkora a fizetés az iváncsai akkugyárban?

Hogy pontosan milyen feltételeket kínálnak, az nem derült ki. De például 2023 nyarán, amikor karbantartókat toboroztak, azt írták, hogy havi nettó 37,5 ezer forint értékben írnak jóvá SZÉP-kártya-juttatást, illetve napi nettó 1600 forint értékű ingyenes ebédet is biztosítanak. Tavaly nyáron azt is megosztották, hogy az operátorok bére bruttó 600 ezer forinttól indul, nekik is jár az ingyenes ebéd, illetve az ingyenes munkába járás. Legfrissebben, most április közepén pedig azzal népszerűsítették az SK iváncsai akkugyárát, hogy ez adja az elektromos autók erejét és hogy

tiszta környezetet,

hight-tech gépparkot,

kiemelkedő bérezést,

SZÉP-kártya-juttatást,

érkezési támogatást,

bejárás támogatását

és dolgozói kedvezményeket

nyújtanak a dolgozóknak. Kerestük a céget, hogy kommentálják az új toborzási felhívást, amint reagálnak, közzétesszük. Érdeklődtünk a szakszervezeti oldalon is a fejleményről, de nekik nem volt tudomásuk róla.

Mit kell tudni az iváncsai akkumulátorgyárról?

Az elmúlt közel 70 évben az SK Innovation Dél-Korea első számú és legnagyobb energia- és vegyipari vállalatává nőtte ki magát. Honlapja szerint jelenleg Koreában, Kínában és Magyarországon működnek gyártóüzemei, éves szinten mintegy 20 GWh kapacitással. Az elektromos járművekbe szerelt akkumulátorok iránti világpiaci kereslet kielégítésére a cég a termelőkapacitását 2025-re 125 GWh-ra tervezi bővíteni, részben éppen az iváncsai akkumulátorgyárral, amelyet 30 GWh-snak szántak. Ez nagyjából 430 ezer elektromos autó fed le.