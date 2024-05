Dunaújvárosban az öt éve „önkormányzó” Rajta Újváros! Egyesület többségű közgyűlés az egyébként jobbikos Pintér Tamás polgármester vezetésével mintegy 1 milliárd forintra szerződött a Varga Richárd által tulajdonolt DS Médiával, amely ebben az időszakban a városi hetilapot, a dunaujváros.com-ot, a DS Tv-t és az önkormányzat honlapját, a dunaujvaros.hu-t is működtette és működteti ma is. Sőt a város arculatát nem erősítő, a belterületi utak mellé kihelyezett reklámtáblák kezeléséről – havi több millió forintért - polgármesteri megbízás alapján is ő rendelkezik. A média szolgáltatásokra „szakosodott” Varga Richárd azonban nem csak ehhez „ért”, hanem cégein keresztül 2023 előtt részt vett a vasműn belüli karbantartási tevékenységekben is -

a mérlegadatok szerint - több tízmillió forint profitot termelve magának a nehéz helyzetben lévő Dunaferr-ben.

Illusztráció.

Fotó: Shutterstock

A DS Média tulajdonosa és cégei a korábbi Dunaferr-ben

A Vargához közvetlenül köthető két cég is dolgozott a Dunaferr – ben, amelyek a kokszolói karbantartásokat végezték, átvéve az azt megelőzően ezt a munkát végző cég munkatársait. Ezek a cégek a Dunaújvárosban bejegyzett Pentele Quality-Build Kft., az Újlengyelben bejegyzett RRA Szolg Kft. voltak. A DS Média Kft. és a Pentele Quality-Build Kft. tulajdonosa is Varga Richárd, míg az RRA Szolg. Kft.-é maga a DS Média Kft.

Miután a 2022. december 14-én felszámolás alá került Dunaferr felszámolója valamennyi szerződést áttekintett a társaságcsoportnál, számosat fel is mondott, köztük valamennyi Varga Richárd céggel kötött szerződést is.

A vasműs alvállalkozók között Varga Richárd cégei is benne voltak

Ezt követően a DS Média által működtetett - Dunaújváros MJV önkormányzata által igénybe vett - média felületeken, a dunaujvaros.com-on és a Dunaújváros Hetilapban már 2023. március 1-i megjelenéssel arról írt, hogy a vasműben nem kötöttek, kötnek hosszútávú szerződéseket: „a cég csupán háromhónapos szerződést kínált, ami egy-egy ilyen feladat során még középtávú biztonságot sem garantál”. Ezek után nem meglepő az, hogy a dunaujvaros.com cikkében említett

vasműs alvállalkozói kontingens között megtalálhatóak a Varga Richárd érdekkörébe tartozó – már említett – cégek,

amelyekkel megszüntetették a még felszámolás előtti időszakban létesített üzleti kapcsolatot.

Még meg is hatódtunk volna ezen a kijelentésen, ha nem ismernénk azt, hogy Varga Richárd és akkor az ISD Kokszoló Kft. ügyvezetőjeként is regnáló Evgeny Tankhilevich – aki akkor az ISD Dunaferr Zrt. legfőbb általános vezérigazgató-helyettese is volt milyen szerződéseket írt alá 2022. decemberében, közvetlenül az ISD Dunaferr és tagvállalatai felszámolása elrendelése előtt. Képzeljék csak el, amikor a munkavállalók – törvényellenesen - két részletben kapták a fizetésüket a Dunaferr-nél és egyes tagvállalatainál, eközben a Varga Richárd érdekeltségébe tartozó cégek ebben az időszakban – a nyilvánosan elérhető általános üzleti évet záró egyszerűsített éves beszámolók szerint - több tízmillió forint nyereséget könyvelhettek el, osztalékkifizetéssel. Ezzel együtt bizonyára megdolgoztak érte.

14 vasműs keretszerződés összesen 1,3 milliárd forintért

Miközben az ISD Dunaferr a túléléséért küzdött, eközben Evgeny Tankhilevich finoman szólva is megengedően szerződött Varga Richárd cégeivel.

Valamennyi szerződés egy napon, 2022. december 8-án köttetett. Tizennégy, azaz 14 vállalkozási keretszerződést írt alá ugyanis Evgeny Tankhilevich az ISD Kokszoló Kft. képviseletében Varga Richárd két cégével a Pentele Quality-Build Kft.-vel és az RRA Szolg. Kft.-vel 2023. január1.-től kétéves időtartamra összesen mintegy nettó 1 300 000 000 (1,3 milliárd) forint összegért.

Ezt követően szűk egy hétre rá elrendelték az ISD Dunaferr és tagvállalatai felszámolását.

Hogy milyen szoros kapcsolatban voltak egymással az érintett felek arra talán elegendő bizonyítékként szolgál a megkötött keretszerződéseken túl az is, hogy Evgeny Tankhilevich magyarországi tartózkodási helye 2023. február elején – a Dunaferr vendégháza helyett az önkormányzattal „szoros kapcsolatot” ápoló DS Média Kft. 2021-es cégnyilvántartása szerint akkor Varga Richárd érdekeltségi köréhez tartozó dunaújvárosi, Béke városrészi ingatlan címére változott.

A városi reklámfelületek kezelése is a DS Médiáé

Az önkormányzat is több megbízást adott a DS Médiának a több, mint négy évre szerződött közel 1000 000 000 (1 milliárd) forinton felül. A belterületi utak mellett elhelyezett reklámtáblák bérbeadásáról is Pintér Tamás saját hatáskörében dönthetett, és dönthet is a közgyűlés által átruházott jogkörével élve. Ezek szerint összesen a mintegy 146 m2 reklámfelület bérbeadására a Varga Richárd cégét, a DS Média Kft.-t „kérte fel”, bruttó 15.240 Ft/m2/hó vállalkozási díjért, ami közel 2,3 millió forint bevételt jelent havonta. Természetesen Varga Richárd cége, a DS Média Kft. is nyereséges vállalkozás, amely az elmúlt időszakban – a nyilvános cégadatok szerint – eddig szintén több tízmillió forint nyereséget realizált üzleti tevékenysége eredményeként.

No comment!