Jól emlékszünk még, hogy mekkora káoszos helyzetbe sodorta a dunaújvárosi polgárokat Pintér Tamás polgármester és a Rajta Újváros! Egyesület csapata, amikor váratlanul, megfelelő előkészület nélkül meghozták azt a politikai döntést, hogy felmondják az akkor még érvényben lévő távhő- és vízszolgáltatási szerződéseket a DVCSH-val. Maga a szándék, hogy a szolgáltatás kerüljön teljes egészében a város kezébe, jó volt, ezzel már próbálkoztak az előző vezetők is, de annyi aggály merült fel a szerződésekkel kapcsolatban, hogy a legjobb megoldásnak az tűnt, ha megvárjuk 2023-at, amikor lejárt volna a szerződés. Viszont az idő előtti felmondás után egy olyan háború vette kezdetét, amelyre még nem volt példa városunkban: ment a csatározás a rajtás városvezetés és a szolgáltatásban addig érdekelt Pomázi-cégcsoport között, tulajdoni, jogi, vagyoni kérdésekben, aminek persze a városlakók látták a kárát. A botrány viszonylag elcsitult, a városvezetés egyfajta győzelmet is hirdetett, miközben a mai napig is vannak még megválaszolatlan kérdések. Most érdekes fordulatot vett a történet.

Mint azt a DunaOnline írta, "az Építők úti és a Verebély úti erőműveket tulajdonló gazdasági társaságokat felszámolták, az Energo-Hőterm Kft. és az Energo-Viterm Kft., ahol mindkét esetben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata volt 50-50 %-ban a tulajdonos. Érdekes fejlemény, hogy a friss tulajdoni lapok alapján a felszámolást követően mindkét erőmű 100 %-ban a Pomázi-cégcsoport tulajdonába került".

Vajon ez miként érinti a jövőben a távhőszolgáltatást? Mi lesz ezután? Egyáltalán nem megnyugtató, hogy a polgármester még nem közölt semmit ezzel kapcsolatban.