Következésképpen az Európai Unió a kereskedelem eltérítésének elsődleges célpontjává vált, és ezzel együtt egyre nagyobb mértékű acélexport irányul az uniós piacra. A változások kezelésére az uniós keretrendszeren belül nemzetstratégiai lépésekre is szükség van.

Európai acélipari véd intézkedések

Az Európai Bizottság által februárban bejelentett új acélipari véd intézkedési vizsgálat megindítása egy válaszlépés a globális acélpiac súlyosbodó kihívásaira, ahol a többletkapacitásból származó szén-dioxid-intenzív acélimport elárasztja az Unió piacát, ezáltal kockázatot jelentve az európai acélipar fenntarthatóságára nézve.

Nemzetközi összehasonlításban az Európai Unió szabványai és előírásai a legszigorúbbak, amelyek többek között a szén-dioxid kvóták, a zöld előállítási szabályozások és az alapanyag-előírások által többletköltségeket jelentenek a vállalatok számára. Ugyanakkor a feltörekvő és kevésbé szabályozott – Európán kívüli – piacok fenyegetése versenyképességi szempontból hátrányt jelent. A gyártás alapanyagainak lelőhelyei, az eltérő szabályozói és munkaerőpiaci adottságok miatt az alapanyagipari szerepek átalakulnak. Az alapanyagok alacsony diverzifikáltsága okán így a kevésbé szabályozott gazdaságok növelhetik részesedésüket az EU kárára.

Az acélipari ellátás stabilitása, hazai alapanyagból

Az európai válaszok mellett a nemzetgazdaságnak is fel kell készülnie a gyorsan változó világpiaci helyzetekre. A napokban a Kormány által elfogadott „Magyarország versenyképességi stratégiája a változó gazdasági környezet kihívásai tükrében 2024-2030” címmel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter által közzé tett – mintegy 30 oldalas – versenyképességi stratégiában, ún. Fehér Könyvben leírtak szerint az alapanyagipari ágazatok – közöttük az acélipar – kiemelt foglalkoztatónak számítanak, illetve több más ágazat versenyképességének előfeltétele a hazai ellátás hatékony biztosítása. A legfőbb kihívást az ágazat zöld átállása és az ahhoz kapcsolódó szabályok jelentik. Az ágazat víziója szerint a cél az, hogy 2030-ra a körforgásos gazdaságunk közel az összes hulladékot anyagában hasznosítsa, újra feldolgozza és az, hogy járműiparunk, a védelmi iparunk és az építőiparunk acéligényének 50%-át Magyarországon állítsuk elő. A stratégiailag kiemelt jelentőségű nyersanyagok újrafeldolgozását pedig magyar kézben tartsuk.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mindez a mi olvasatunkban többi között

a zöld átállás prioritásként történő kezelését, a tovább feldolgozott, az un. downstream üzletágak erősítését, jelentős hazai acélipari megrendeléseket és a körforgásos gazdaság keretein belül pedig az acélhulladék magyarországi biztosításának szükségességét is jelenti.

Reagálások az acélipari tendenciákra

Európában szükség van az acéliparra és az ágazat zöldítésére, ehhez azonban az Európai Uniónak rugalmasabb, aktívabb támogatást kell biztosítani és a források eljuttatását is gyorsítani kell – nyilatkozta az MTI-nek még március végén Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára. Stratégiai cél, hogy az Európában és ezen belül közép-keleti-európai régióban megmaradjon az acélgyártás és a gyártók az alacsony kibocsátású vagy karbonsemleges zöldacél gyártásra álljanak át. Erre azért is szükség van, mert folyamatosan létesültek az új ipari kapacitások Magyarországon is, amelyeknek acélra van szüksége. A stratégiailag fontos iparág közvetlenül több tízezer embernek ad munkát a közép-keleti-európai régióban. Ismert, hogy minden közvetlen acélipari állás közvetetten további hét munkahelyet jelent a termelési értékláncon keresztül.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Közép-európai üzletágaira fókuszál a Liberty

A Liberty Steel Group a közelmúltban jelentette be, hogy július 1-el új csúcsvezető érkezik a cég európai üzletága vezérigazgatói pozíciójára Thomas Gangl az OMV egyik üzletága vezérigazgatója személyében, akinek kinevezése a Liberty európai adósság-átstrukturálásának folyamatához kapcsolódik és része annak az átfogó tervnek, amely egy új, Bécsben bejegyzett európai holdingtársaság létrehozására irányul. Bécs egyben a Liberty európai központja is lesz, közel a Liberty főbb közép- és kelet – európai gyáraihoz, amelyek a romániai Galatiban, a csehországi Ostravában, a lengyelországi Czestochowában és Dunaújvárosban működnek, valamint innen irányítják majd az olaszországi, belgiumi, luxemburgi és észak-macedóniai downstream üzletágakat is. Thomas Gangl a vállalkozások stabilizálására, a termelés optimalizálására és a zöldacél átalakítására fog összpontosítani.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Leépít a Thyssenkrupp?

Miközben Dunaújvárosban a munkavállalók bérének időben történő kifizetésével, az át- és továbbképzésekkel az acélipari szakemberek cégen belüli megtartása a cél, Nyugat-Európában ez nem mindenhol van így. Hatalmas leépítésbe kezd ugyanis a német az acélipari óriás, ezrek kerülhetnek utcára, írja az Economx. Európa legnagyobb acélművében a kereslet jelentős visszaesése miatt kell csökkenteni a termelési kapacitást. Acélipari részlegének újjászervezése keretében a német Thyssenkrupp duisburgi telephelyén jelentősen csökkenti a termelési kapacitást. A Reuters beszámolója szerint Európa legnagyobb acélművében körülbelül évente 9-9,5 millió tonnára csökkentik a termelési kapacitást a jelenlegi 11,5 millióról. A bejelentés mögött elsősorban az áll, hogy jelentősen csökkent a kereslet az olcsóbb ázsiai versenytársak megjelenése miatt. A lépés miatt több ezer munkavállaló veszítheti el az állását.