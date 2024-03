Előadása előtt Járai Tamás, az Enterprise Group innovációs igazgatója, SMART üzletág vezetője elmondta, a kamara vezetésével egyeztetve évi négy klubrendezvényt terveznek. A témákat tekintve várják a javaslatokat, bár a hazai gazdaságban is egyre erőteljesebben érezhető digitális robbanás alapján nehéz elképzelni, hogy témahiány jelentene problémát az induló klub működésében.

Járai Tamás SMART üzletágvezető

Fotó: Szentkuti Tamas

Az Ipar 5.0 (hiszen már ennek eljöveteléről beszélnek a szakemberek, pedig még az Ipar 4.0, a negyedik ipari forradalom is csak néhány éve tört be gondolkodásunkba) olyan jelentős hatékonyságnövelést hozhat a gazdaság minden területén, amely a felkészületleneket, lemaradókat behozhatatlan versenyhátrányba hozza. Mi pedig még a már hagyományosnak számító megoldások – nemhogy az Ipar 4.0 vívmányai terén – is lemaradásokkal küzdünk, a régióban is gyenge a hazai gazdaság hatékonysági, termelékenységi mutatója. Mindenképpen üdvözlendő tehát egy ilyen klub indulása városunkban, a kamara kezdeményezésére.

Járai Tamás előadásában kitért arra, hogy hányféle vetülete van az olyan kifejezéseknek, mint az energiahatékonyság, energiamenedzsment, energiatudatosság. A vállalkozások elsősorban a versenyképesség, versenyelőny, költségmegtakarítás oldaláról közelítik meg ezt a kérdést. Az eredményeket hozó, megfelelő döntések meghozásához, a tudatossághoz átgondolt, szakszerű lépésekkel juthatunk el. Határozzuk meg a legnagyobb fogyasztókat, hiszen azokon érhető el a legnagyobb megtakarítás.

Kezdjük kisebb léptékben, elemezzük az eredményeket, majd azok alapján tegyük meg a következő, nagyobb beruházás előkészítését. Kreatívan, a lehetőségeket, folyamatokat végiggondolva pedig számos olyan kisebb-nagyobb megtakarítási lehetőséget találhatunk, amelyek akár pénzbe sem kerülnek, csak megfelelő döntéseket igényelnek, odafigyelést a munkatársaktól, vagy gyors, akár egy éven belül megtérülő beruházások.

Elemezzünk és mérjünk! Az előbbitől sokakat az tart vissza, hogy még egy áramszámla értelmezése is igen bonyolult feladat. Utóbbitól pedig, hogy komoly beruházást igényelhet a mérőrendszerek kiépítése. Járai Tamás saját cégük termékeit hozta fel példaként (önálló cikkben foglalkozunk velük), bár utalt rá, hogy a piacon találhatók még hasonló okos, költséghatékony megoldások. Ezek a monitorozást végző, a hitelesített mérőknél jóval kedvezőbb árú berendezések segítik a vállalkozásokat abban, hogy képük legyen az egyes berendezések jellemzőiről, az alkalmazható energiamegtakarítási, automatizálási megoldásokról, az egyes gyártási vagy irodai folyamatok energetikai költségigényéről, de akár az esetleges karbantartás időszerűségéről, a hibák detektálásáról is.

A mérések alapján befolyó adatokat azonban tudni kell hozzáértéssel elemezni, különben a sok adat nem más, mint „zaj”! Erre szolgálnak az olyan okos szoftverrendszerek, mint az Enterprise Group kínálta megoldás. Ilyen módon a cég vezetése felkészülhet a következő számlára, a pontos adatokat ismerve, és reklamálni tud a szolgáltatónál, ha eltérést talál. Az okos megoldásokban rejlő lehetőségek kihasználása, egy ilyen rendszer felépítése nem könnyű feladat, azonban jelentős előnyökkel szolgál.