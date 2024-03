Azt már a legelején kiemelnénk, hogy egy rendkívül barátságos, modern és esztétikus vállalati környezet látványa tárult elénk, miután megérkeztünk a Neumann János utca 6. szám alatti ingatlanhoz. Ez korábban is egy energetikával foglalkozó cég telephelye volt, amelyet tavaly vásárolt meg az ST Solar. Felújításokat, korszerűsítéseket végeztek az épületen, idén januárban pedig birtokba is vették. A vállalat működése szempontjából ez egy fontos mérföldkő, ugyanis ezidáig a Balogh Ádám utcában volt az irodájuk, a raktárnak, a telephelynek pedig egy külön területet béreltek az északi iparterületen. Most egységesítették, amely nemcsak a napi operatív munkákban jelent hathatós előrelépést, hanem a közösségépítésben is a mintegy ötven munkavállalójuk számára.

Sport és jótékonyság

Mint azt Kovács Zoltán hangsúlyozta, vállalati filozófiájuk fontos részét képezi az, hogy jó, konstruktív kapcsolatban legyen a kollektíva, hogy a munkatársak szeressenek egymással dolgozni, számíthassanak egymásra, családias legyen a légkör. Ennek érdekében több közös programot szerveztek már, együtt szépítették az új telephely udvarát is, ahol mindent saját maguk alakítottak ki, így a kerti pavilont és a két nagy bemutató panelegyüttest is (ezeken azt szemléltetik, hogy a különböző tetőhéjazatokra milyen technikával lehet felszerelni a napelemeket). A közeljövőben még egy sportpályát is kialakítanak majd az udvaron. Sportbarát a kollektíva, azon belül is a labdarúgás élvezi a népszerűséget. Nem véletlen, hogy támogatják a helyi kispályás labdarúgó szövetséget és az MTK NBI-es férfi labdarúgó csapatát is. Egy másik fontos elem a vállalati filozófiában a társadalmi szerepvállalás, és lehetőségeikhez mérten segítik az adománygyűjtő akciókat, közösségi rendezvényeket is. E két tényező pedig együttesen nyilvánult meg azon év eleji jótékonysági árverésen, amikor is egy, a Ferencvárosi Torna Club labdarúgói által dedikált focilabdára lehetett licitálni, a bevétellel pedig egy pusztaszabolcsi lakos gyógykezelését támogatták. Erre a Fradi-labdára az ST Solar adta a legmagasabb ajánlatot, a relikvia pedig immáron az új telephely tárgyalójába díszeleg.

Megbízhatóság és szakértelem

Mellette kapott helyet két olyan jelentős elismerői oklevél, amelyet a közelmúltban ítéltek meg számukra független nemzetközi szervezetek: mindkettő a legmegbízhatóbb hazai vállalatok egyikének minősítette a dunaújvárosi céget.

- Nagyon büszkék vagyunk ezekre az elismerésekre, hiszen nehéz év van mögöttünk, ahogy a napelemes szektor számára is, és ez jó visszaigazolás a munkánkról - hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Mint azt a cég vezetői elmondták, tavaly erős visszaesést tapasztalhattak a hazai szektor egészét illetően, ám ennek ellenére az ST Solar megduplázhatta a forgalmát. A beszélgetésen elhangzottak alapján ez két fő dolognak köszönhető. Az egyik nyilván a minőségi szakmai munka, a másik pedig az, hogy megfelelő tőkével rendelkeztek ahhoz, hogy áthidalják az állami támogatások kifizetéséig tartó időszakot.

- 2022-ben lett egy törvényi változás, miszerint a megtermelt energiát nem lehetett visszatáplálni a hálózatba. Ekkor még sokan jöttek szerződést kötni hozzánk, amellyel még kedvezőbb feltételekkel ruházhattak be a lakossági ügyfelek a napelemes rendszerbe. Akik 2023 szeptemberéig jelezték igényüket az áramszolgáltató felé (és 2026 januárjáig megtörténik esetükben a rendszerbe helyezés is), azok még az éves szaldós elszámolás alapján szerződhettek. Sok állami támogatást volt rá, még európai szinten is- magyarázta Timár Milán. Sokan rákapcsoltak a véghajrájában, a cégükkel egy hónap alatt 250 új ügyféllel szerződtek!

Időben felkészültek

Mint általában a pályázatok többsége, úgy a napelemes pályázatok is utófinanszírozásúak. Jól tudjuk (hiszen a magunk bőrén is éreztük), hogy a covid-világjárvány és az energiaválság nehéz gazdasági helyzetet teremtett, és csúsztak a pályázati kifizetések. Sok napelemes cég nem készült fel erre, voltak, akik az előlegeket már be is szedték az ügyfeleitől, és azzal, hogy nem kezdték meg a kivitelezést (jellemzően a tőkehiány miatt), bizony rengeteg ügyfél bajba került. Nem ritka az sem, hogy az ügyfél nem éri el a szerződött céget, és már bottal ütheti a nyomát a pénzének.

- Valóban sok a panaszos, általánosságban azt tudom elmondani, hogy most a tíz érdeklődőből öten azért fordulnak hozzánk, hogy segítsünk nekik. Nemcsak amiatt, mert a pénzükkel együtt eltűnt a korábban szerződött cég, hanem például azért is, mert nem úgy termel a már felszerelt napelemes rendszer, mint ahogy kellene - mondta kérdésünkre Milán.

Az ST Solar időben lépett, felszerelkezett, és ebben az időszakban mintegy kétezer ügyfélnek tudta megelőlegezni a rendszer telepítését. Egyébként körülbelül 500 millió forintos raktárkészlettel rendelkeznek folyamatosan, mindig van annyi felszerelés a készleten, amellyel 50-100 házra tudnak napelemes rendszert telepíteni.

Kedvező fordulat

- Az energiaválság sokat lendített a napelemes piacon, hiszen sok vállalatot sarkallt olyan beruházásra, amellyel saját áramot állíthat elő. Ez egy fontos törekvés minden vállalat számára, akik hosszútávon képzelik el működésüket. Azt hittük, hogy az elmúlt év nehézségei miatt tisztul majd a szektor. Statisztikák szerint a napelemmel foglalkozó cégek körülbelül 40 százaléka szűnt meg. Azonban az új pályázatok újabb cégek megjelenését is hozta. Bár idén januártól már bruttó elszámolás lépett érvénybe és valamennyivel hosszabb megtérülési idővel lehet kalkulálni, de most már folyamatosan érkeznek a kifizetések, az E.On fejlesztéseket hajtott végre a hálózaton és a januárban megjelent új állami pályázatoknak köszönhetően júniusra fellendülést hozhatnak a szektor számára- vázolta Kovács Zoltán.

Nagyon nem mindegy, hogy milyen céggel szerződünk egy ilyen komoly beruházásra. Az ügyfeleket segítve, az ST Solar egy blogot is vezet, amelyben sok hasznos és aktuális információról olvashatnak a polgárok. Az a bejegyzés, amelyben a megfelelő kivitelező kiválasztásának szempontjairól értekeznek, mára a 30 ezres látogatottságot ért el.

- A leglényegesebb dolog az, hogy ne csak az ár alapján döntsünk, mert jellemzően az olcsó költség rossz minőségű terméket jelenthet. Fontos a referencia is, és hogy utánanézzünk az adott cég múltjának, a nyilvánosan elérhető adatoknak- emelte ki Milán.

Teljeskörű szolgáltatás

Az ST Solar előtörténete tulajdonképpen Kovács Zoltán szakmai munkájával együttesen datálódik: annak idején több évet dolgozott Németországban, ahol már alaposan megismerte a megújuló energiaforrások adta lehetőségeket. Hét évvel ezelőtt hozta létre a Solar Welt céget, amellyel bérmunka keretében végeztek rendszertelepítéseket. Aztán 2021 nyarán megalakult az ST Solar, amellyel már teljeskörű szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleknek, a tervezéstől a pályázatíráson át a kivitelezésig. Lényeges szempont a vállalati működésükben az, hogy a szakmai munkát kizárólag saját munkavállalóikkal végzik, a kivitelezéssel nem bíznak meg alvállalkozókat. Legfeljebb a marketingre, a piackutatásra, felmérések készítésére, pályázatírásra szerződnek külsős céggel.

- Azt látjuk, hogy Magyarország élen jár a megújuló energiában, ebben elkötelezett szándéka van a kormánynak is. A piac az energiatárolás felé megy, hogy a háztartások külön kis erőművekkel rendelkezzenek. Nem kérdés, hogy mi is a megújuló energia területén tervezzük a profilbővítést, jelenleg a hőszivattyús és levegőcserés rendszereken dolgozunk- mondta az ügyvezető.