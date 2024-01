Egy időben az állampapírok kedvező kamatozása miatt is romlott a befektetési célú lakásvásárlás városunkban. A Dunaferr körüli bizonytalanság elrettentette a befektetőket. A nagyvállalat stabilizálódása mellett a városkörnyéki nagyobb vállalkozások azonban újabb lendületet adtak azoknak, akik bérleménynek adják ki ingatlanukat.

Úgy vélik, hogy az idén a befektetési szempontból történő ingatlan vásárlás is meg fog élénkülni.

Karda Gábor hangsúlyozza, hogy ebből a szempontból a regionális, Dunaújváros és környéki ingatlanok kifejezetten előnyösek, hiszen országos viszonylatban is elérhető áron lehet lakást vásárolni itt nálunk, és könnyen, jó megtérüléssel lehet bérbe adni ezeket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Egy átlagos állapotú, kétszobás panellakás bérleti díja, elhelyezkedés, állapot és felszereltség függvényében 90.000-130.000 ft között mozog jelenleg, nem sokkal maradunk el a székesfehérvári illetve budapesti bérleti díjaktól. Azonban ezen a téren csökkenés nem várható, a környék iparosodásának köszönhetően egyre többen akarnak a városban élni, új lakóingatlanok nem épülnek, így a meglévő állományra jut majd nagyobb kereslet. Az egy-másfél szobás lakások bérlete 80.000-110.000 forint között van.

Hasonló tapasztalatot oszt meg Kertész András is, aki javasolja, hogy a bérleti díjnál inkább mérsékeltebb árat érdemesebb a magánszemélyeknél meghatározni, hiszen az, aki szorult helyzetben van, kifizeti ugyan a magasabb díjat, ám lehet, hogy a következő hónapban már nem tud teljesíteni. Úgy véli, hogy a kevesebb, ilyen esetben mégis több.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Hernádi Miklós hozzáteszi, hogy minden bérbeadó maga szedje be és fizesse be a rezsit, mert ezzel tudja garantálni, hogy még véletlenül sem maradnak a nyakán a bérlői által nem fizetett közüzemi díjak. Jobb, ha a saját nevén maradnak a közművek is, hiszen úgyis tulajdonosként neki kell helyt állni a bérlője tartozásáért, ráadásul ellenkező esetben még felvilágosítást sem kaphat az esetleges elmaradásokról.

A bérlők sincsenek könnyű helyzetben, hiszen sok bérbeadó ódzkodik attól, hogy kisgyermekkel és házi állattal rendelkezőknek adja ki a lakását.

Abban is egyetértenek, hogy a bérlő pontos és gondos kiválasztása nagyon fontos a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében. Nem árt ehhez sem szakember segítségét kérni. Éppen ezért javasolják, hogy rendszeresen nem csupán a bérleti díjat kérjük el, hanem az ingatlant is ellenőrizzük a bérlő szükségtelen zavarása nélkül. Ha nem vagyunk biztosak a döntésünkben, köthetünk közjegyző előtt is szerződést, aki közokiratban foglalja a megállapodás feltételeit, és jogvita esetén könnyebben lehet érvényt szerezni a bérleti szerződés felbontásának és a nemkívánatos bérlővel eltávolításának. Ugyan ez alkalmanként 40-60 ezer forint, de sokkal nyugodtabbak lehetünk bérbeadóként.

És a garázsvárosok

Az utóbbi években a garázsok árai is emelkedtek városunkban. A belvárosban egy garázs 8-12 millió, a Vasmű melletti részben 3-4 millió, a Volán telepen 2-3 millió forint között árulnak garázsokat. Ebből adódóan a bérleti díjak is alaposan felfele kúsznak, ahogy Hernádi Miklós tapasztalta:

A belvárosban már havi 40-50 ezer forintot is elkérnek, de a Volán telepen is lehet 25 ezer forint a bérleti díj. Természetesen az árat az elhelyezkedés mellett az állapot, az akna és a fűtés is befolyásolja.

Mindannyian azt javasolják, hogy aki lakás, és házvásárlás előtt áll, most ne várjon ki, mert jelenleg még a vevőknek kedvez a piac, tudnak válogatni, kedvezőbb áron elérhető ingatlanok között. Ne várakozzanak még további kormányzati döntések vannak kilátásban, amely következtében a nagyobb kereslet, több lehetőség az ingatlanok árára is hatással lehet.