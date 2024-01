– Véleményem szerint, a 2024-es év ingatlan piaca merőben pozitívabb fordulatot vetít előre, mint a tavalyi esztendő – magyarázza Karda Gábor, a dunaújvárosi Karda Ingatlan értékesítési vezetője. Abban ő is egyetért a többi megkérdezett ingatlan irodával összhangban, hogy a tavalyi év erős visszaesés volt az ingatlanpiacon, túlkínálat jött létre.

Ebből adódóan ugyan még mindig érezhetően túlkínálat van a piacon, azonban folyamatosan erősödik a keresleti oldal is.

Hogy mit jelent a túlkínálat? Azt, hogy a rosszul beárazott ingatlanok nem kellenek a vevőknek. Kertész András, a Kertész Ingatlan tulajdonosa szerint a vevő válogat. Ha ugyanazért a pénzért jobbat, szebbet kap, akkor nem fogja megvenni a túlárazott ingatlant.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Nem mérvadó, hogy mi van a honlapokon, mert a piac dönti el, hogy mit vesznek meg és nem a hirdetést feladó ügyfél – teszi hozzá Hernádi Miklós, a HM Ingatlan Iroda tulajdonosa. – Ráadásul egy többször leárazott ingatlan nem is tesz jót az értékesítésnek. Mindemellett az sem, ha sok helyen hirdetik meg ugyanazt az ingatlan, mert ez azt üzeni, hogy eddig senkinek sem kellett. Már pedig ami másnak sem kell, miért kellene nekünk.

Ha nincsen (elég) pénzem

Karda Gábor hangsúlyozza, hogy sokkal pezsgőbb ingatlankereskedelmi esztendő előtt állunk:

– Az ingatlan eladóknak és vásárlóknak jó hír, hogy a pozitív kormányzati intézkedések, a kedvezően alakuló banki kamatkörnyezet, a támogatások és a stabilizálódó gazdasági környezet mind jót tesznek a piac élénkülésének, és ár felhajtó hatással bírnak.

Ezt erősíti meg Kertész András, aki elmondta, hogy CSOK Plusz mindenképpen segít az ingatlanpiacnak, még akkor is, ha nagyon szigorúak a feltételei:

– Aki házat szeretne eladni, annak nem árt utána járnia, hogy a földhivatalnál levő térképen minden ingatlanrész helyesen van-e feltüntetve. Előfordult már olyan, hogy egy garázsátépítés, egy terasz beépítése nem került engedélyezésre, s most pedig akadálya lehet a hitel felvételének. Ne számítsunk gyors elintézésére, így a többletköltségek mellett rengeteg ügyintézésbe és jó néhány hónapba telik, mire a ház meglévő állapotához igazodnak az engedélyek is. A CSOK Plusz ugyan kedvezményes feltételű, de azért hitel, így figyelembe kell venni a vevők teherbíró képességét is. Hiszen egy 50 milliós hitelnél is már kétszázezer forintot meghaladó törlesztőrészlettel kell számolni.

Aktuális feltételek 2,5-50 millió Ft támogatott hitel lakáscélra, gyereket vállaló házaspároknak Fix és maximum 3%-os kamatozás, 10-25 év futamidő Az igényléshez legalább kétéves TB jogviszony szükséges (a pár egyik tagjától) 10 millió Ft/gyerek tartozáselengedés a második újonnan született gyerektől Illetékmentes az ingatlan vásárlása 80 millió Ft értékig Az első közös lakás/ház vásárlása 10% önerővel is lehetséges A sikeres igényléshez hitelképesség szükséges

A szakemberek úgy látják, hogy elsősorban az érdeklődés a családi házak fele fordult, de a kedvezményeket lakásvásárláshoz is fel lehet használni, így remélik, hogy a városi lakások értékesítése is jobb lesz.

Felújított előnyben

– Ha már lakás, akkor belváros az, amit még mindig nagyon keresnek a vevők. Ott is a földszinti és első emeleten lévő, erkélyes lakások a kelendőbbek - osztja meg a tapasztalatait Hernádi Miklós. - Bár hozzá kell tenni, hogy nem könnyű ott eladásra váró ingatlanhoz hozzájutni.

Egy közepesen felújított kétszobás panellakás eladási ára jelenleg 13 -16 millió forint, a felújított állapotban a téglalakás – lokációtól függően – 22-25 millió forint közötti áron kel el.

Karda Gábor elmondja, hogy tapasztalataik szerint – vagy talán éppen az előzőek miatt – kezd felzárkózni a Római városrész eleje, mint például a Váci Mihály utca, sőt a technikum is bekerült az érdeklődés fókuszába. A környékbeli települések közül pedig Kisapostag is kezd a vonzó települések közé tartozni Nagyvenyim, Rácalmás, Kulcs után.

Hernádi Miklós szerint a kertváros megítélése is lényegesen javult az előző városvezetés hathatós intézkedésének következtében. A „balhés családokat” kiemelték a környezetből, így a kertvárosra is rámondható, hogy nyugodt vonzó környék lesz. Az árak még nincsenek az egekben, ezért akik hosszútávra terveznek, azoknak érdemes ezt a környéket is számításba venni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A családi házak a városban Újtelepen és környéke 40 milliótól – állapottól függően – 0-90 millióig, az újak 120-130 millióig vásárolhatóak. Hasonló tapasztalatokról számol be Kertész András is, aki elmondja, hogy a sűrűn lakott panel-városrészek viszont kevésbé népszerűek.

Nagyon fontosnak tartják megjegyezni, hogy az árazásnál az eladók ne azt vegyék figyelembe, hogy a szomszéd mennyiért hirdeti meg az ingatlanát, mert az ingatlan ára annyi, amennyit a vevő megad érte. Így, ha gyorsabban el akarják adni az ingatlant, akkor érdemes az azonos lokációban levő, hasonló kategóriájú lakások ára alá tenni az árat.

Karda Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy egyre inkább nyílik az olló a felújítandó, és a műszakilag, esztétikailag felújított ingatlanok között. Egy teljes körűen felújított lakást lényegesen gyorsabban, és magasabb áron lehet eladni, míg a felújítandó ingatlanok általában ár alatt tudnak gazdát cserélni.

Az elszabadult szakember-munkadíjak és építőanyagárak, arra ösztönzik a vevőket, hogy inkább többletdíjat fizessenek ki, mint hogy maguk bajlódjanak érte. Példaként említette, hogy egy 20 millió forintos piaci értékű, de nem felújított ingatlant nem lehet eladni árában, csak 17 millióért, mi közben egy már 2 millió forintos ráfordítást követően a 22 milliót is megadták érte.