A közleményben kitértek arra, hogy a Schneider Electric idén folytatta járműflottájának átalakítását elektromos gépjárművekre. A vállalat az új munkavállalói igényekhez is alkalmazkodva nagyszámú elektromosautó-töltőt üzemelt be a budapesti központjában. Ezt a fejlesztést a cég saját épületgépészeti rendszere, illetve a töltést menedzselő megoldása felhasználásával oldották meg, így a hálózat bővítése nélkül is meg tudták valósítani ezt a fejlesztést.

A társaság az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a fiatal utánpótlás bevonzására, és fejlesztésére, amiben komoly sikereket ért el 2023-ban. Mára a budapesti csapatnál közel 100 gyakornok dolgozik, akiknek mintegy a fele tanulmányai sikeres befejezését követően el is helyezkedett a cégnél – hangsúlyozták a közleményben.

Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója a közleményben úgy fogalmazott, rendkívül mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött. A gazdasági körülmények alakulása is indokolja, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet kap az energiahatékonyság növelése. Szerinte az idén megvalósult és még folyamatban lévő beruházásaik révén kiváló helyzetben lesznek ahhoz, hogy kiszolgálják a piaci igényeket.