Mint ismeretes, a közelmúltban a rácalmási óvoda és bölcsőde geotermikus hőszivattyús fűtési rendszerének megvalósítása a Norvég Alap energiahatékonysági pályázatának nyertes projektje volt, ennek a beruházásnak a tapasztalatait értékelték közösen a vendégek és a rácalmási szakemberek. A kivitelező cég munkatársa, Deli Zoltán mutatta be a program részleteit, kiemelve, hogy a 2017-ben megvalósított geotermikus, valamint az azóta kiépített napkollektoros rendszerrel évente több mint 600 gigajoule energiát állítanak elő az épületkomplexumban megújuló energiaforrásokból. A projekt lebonyolításának tapasztalatairól Krausz Marianna, az önkormányzat településfejlesztési ügyintézője számolt be a vendégeknek. Kiemelte, hogy a beruházás megvalósításában helyi vállalkozásoknak és civil szervezeteknek is jelentős szerepe volt, illetve a rácalmásiak a környező települések polgármestereinek, szakembereinek is lehetőséget biztosítottak arra, hogy a norvég-magyar együttműködés részleteit egy tanulmányút keretében megismerhessék.

Schrick István, Pálinkás Tiborné és Jean-François Paroz

Fotó: Szilágyi Irén

A polgármester – a település rövid bemutatását követően – arról is tájékoztatta a megjelent szakembereket, hogy a környezettudatos energetikai fejlesztések azóta is folyamatosak Rácalmáson. Ebben az évben a művelődési ház és a polgármesteri hivatal napelemes rendszerének a kiépítése, valamint a sportcsarnokban a geotermikus hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése valósult meg, és a közeljövő tervei között szerepel a szociális központ energetikai rendszerének fejlesztése is. Folyamatos pályázatfigyeléssel, és tudatos előtervezéssel keresi a lehetőségeket Rácalmás arra, hogy a jövőben is hasonló beruházásokat valósíthasson meg. Az önkormányzat elkötelezett a lakosság energiatudatosságának fejlesztésében is, örvendetes eredmény például, hogy az újonnan épülő rácalmási lakóházak jelentős hányadában is megújuló energiaforrásokra támaszkodó rendszereket építenek ki a tulajdonosok.

Fotó: Szilágyi Irén

A vendégek a helyszínen is megismerkedtek az óvoda és bölcsőde geotermikus fűtési rendszerének működésével, Pálinkás Tiborné önkormányzati képviselő, korábbi óvodavezető mutatta be az intézményt a látogatóknak.

A találkozó végeztével a svájci nagykövet elismerését fejezte ki a vendéglátóknak, megjegyezve, hogy a rácalmási jó gyakorlat követendő példa lehet a svájci finanszírozású energiahatékonysági és egyéb pályázatok lebonyolításában Magyarországon és a környező európai országokban egyaránt.

Szilágyi Irén