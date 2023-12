– Érdekes volt ez az esztendő, bár minden év különbözik az előzőtől. Voltak váratlan dolgok, amelyek nagy kihívásokat jelentettek, elsősorban azért, mert szélsőséges volt a csapadékelosztás – kezdte beszélgetésünket Márkli János.

Az ügyvezetőtől megtudtuk, a tavalyi őszi vetések jól sikerültek, a búza és az árpa is szépen kikelt, megerősödött, elbírta a tavaszi hosszabb szárazságot is. Búzából nem is volt rossz a termés, hat tonna volt hektáronként, míg az árpából hat és fél.

– Ez szépen hangzik, de sajnos a felvásárlási árak az egy évvel ezelőttihez képest ötven százalékkal csökkentek. Százhúsz-százharminc ezer forintot fizettek tavaly tonnánként a búzáért és az árpáért, az idén csak hatvanezret. A kereslet is visszaesett. Ennek több oka van. Az ukrán gabona elárasztotta szinte egész Európát, a mi piacainkat is, leginkább az olaszt. A malmok itthon sem kapkodtak a búzáért, e mellé jön még, hogy visszaesett Magyarországon az állattartás, ezért takarmánygabonára is kisebb volt az igény. Közben nőttek a műtrágya, a növényvédelmi szerek és a gépek alkatrészeinek az árai is – tudtuk meg a szakembertől.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Pentele Zrt.-nél a kukoricában és a napraforgóban bíznak.

– A kelés jó volt, és szépen beindult mindkét növény. Az eső időben érkezett, ezért megfelelően fejlődtek. A napraforgó termése három tonna lett hektáronként, míg a kukorica esetében rekordtermésről beszélhetünk, tíz tonna volt hektáronként. Viszonyítási alapként, tavaly két tonna termett. Viszont az árak a kukorica esetében is visszaestek, közel a felére, ötven-hatvan ezer forintot adnak érte most tonnánként, miközben egy-egy hektár földterületre négyszázötvenezer forintot költöttünk. A kereslettel ezen a területen is gondok vannak, szerencsére stabil felvásárlónk a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. A kukoricán és napraforgón lesz egy kevés nyereségünk, de az őszi árpa és búza veszteséges az idén – folytatta beszélgetésünket Márkli János.

A közeljövőt tekintve az ügyvezető elmondta, az őszi előkészületeket elvégezték, őszi árpából százhuszonöt, az új növényükből, a tritikáléból (a tritikálé a búza és a rozs keresztezésével létrehozott szemes gabonaféle takarmánynövény – a szerk.) száztíz, az őszi búzából háromszázhúsz hektárt vetettek el.

– Bármilyen pénzügyi nehézségekkel küszködünk, a munkákat el kellett végezni. Ugyanis egy mezőgazdász sohasem adja fel, mindig bizakodóan néz a jövőbe. Ezt tesszük mi is. Az árpa és tritikálé szépen kikelt, a búzával azonban vannak gondok, egyes területeken nem bújt ki a földből. Abban bízunk, hogy csapadékos tél elé nézünk, és lesz megfelelő hótakaró, és akkor a búza is megindul – fejezte be Márkli János.

Végére hagyjunk egy kis országos kitekintést. A magro.hu szerint a termelők Magyarországon összesen 8,4 millió tonna gabonát arattak, amelynek 68,4 százaléka búza, 27 százaléka árpa volt. Az őszi búza betakarított területe egymillió hektárt, termésmennyisége 5,7 millió tonnát tett ki, termésátlaga a tavalyihoz képest 36,5 százalékkal nőtt, országosan 5,8 tonna/hektár volt. Őszi és tavaszi árpából összesen a tavalyinál 24,9 százalékkal nagyobb területről, 416,3 ezer hektárról 52,8 százalékkal több termést, közel 2,3 millió tonnát takarítottak be.