Az MBH Bank idén is közzétette reprezentatív kutatását, amelyben a lakosság karácsonyi ajándékozási szokásait vizsgálják. A felméréséből kiderül, hogy átlagosan hat embert ajándékozunk meg karácsonykor, a legnépszerűbb ajándék idén is az édesség és a könyv, de 36 százalékban élményekkel ajándékozzák meg egymást az emberek, valamint továbbra is népszerű választás a gyermekek számára a társasjáték. A vásárlók több mint fele (54 százalék) már a karácsony előtti 3-4 hétben elkezdi beszerezni az ajándékokat. A beszerzett ajándékok tekintetében egyre nagyobb figyelmet kap a fenntarthatóság, a megkérdezettek 41 százaléka a csomagolással, 11 százalékuk a tudatos vásárlással járul hozzá a környezet védelméhez — olvasható a Magyar Nemzet honlapján.

Az emberek többsége a kutatás során úgy nyilatkozott, hogy nagy figyelmet fordít az ajándékok kiválasztására. A megkérdezettek 22 százaléka előre tudja, hogy kinek mit szeretne venni karácsonyra, és ugyanennyi azok aránya is, akik karácsony előtt körülnéznek az interneten vagy az üzletekben, és a kínálat alapján döntenek. A válaszadók nagy része ugyanakkor azt válaszolta, hogy körülbelül tudja, hogy mit szeretne vásárolni, de az üzletek kínálata is nagyban befolyásolja a választást (42 százalék). A megkérdezettek több mint fele mondta, hogy ajándékok helyett inkább az együtt töltött időre és a közös programokra helyezi a hangsúlyt.

A kutatásban megkérdezettek nagy része (78 százalék) előre eltervezi, hogy milyen értékben szeretné meglepni szeretteit karácsonykor, azonban 49 százaléka az embereknek mégis úgy gondolja, hogy hajlamos a túlköltekezésre az ünnepi időszakban.

Az előző évhez képest idén csökkent azok aránya, akik 20-30 ezer forint közötti összeget szánnak ajándékra, és növekedett azok aránya, akik 50-100 ezer forint között költenek – derült ki az MBH Bank reprezentatív felméréséből.

Az ünnepi költségvetés tervezésekor ugyan számottevő azok aránya, akik vásárlásra félretett pénzből fizetik az ajándékokat (18 százalék), azonban a legtöbben az aktuális fizetésükből finanszírozzák a tervezett vásárlást (34 százalék). A megkérdezettek kilenc százaléka valamilyen hitelkeretből (hitelkártya, folyószámlahitel, banki kölcsön, gyorskölcsön) fedezi a kiadásait. A hitelkártyával rendelkezők átlagosan 27 ezer forint összegben tervezik felhasználni a hitelkeretüket, ami 10 ezer forinttal meghaladja a tavalyi eredményt.

Az MBH Bank évről évre megvizsgálja karácsonykor a vásárlási szokásokat, hogy nyomon követhessük az ügyféligényeket, preferenciákat és ügyfélszokásokat, amelyek mentén még inkább személyre tudjuk szabni termékeinket és szolgáltatásainkat. Ahogyan a kutatás is mutatja, az év ezen szakában hajlamosabbak vagyunk kereteinken túl költeni és a kiszemelt ajándék megvásárlásához valamilyen hitelt igénybe venni. Az ünnepi vásárlás során is érdemes azonban átgondoltan dönteni a fogyasztási hitelek felvételéről. Az egyes hiteltípusok – hitelkártya, személyi kölcsön, áruhitel, folyószámlahitel – eltérő jellemzői miatt fontos a felhasználási célhoz leginkább igazodó hiteltermék kiválasztása

– hívta fel a figyelmet Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője.