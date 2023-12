Egyre kétségbeejtőbb a méhészek helyzete, de nem csak Magyarországon, az Európai Unió többi nagy méztermelő országában is. Hiába adott jó mézet a napraforgó, a méhészeknek semmi okuk nincs az örömre: az uniós mézpiacok befagytak, gyakorlatilag nincs semmi felvásárlás, és még ha fel is bukkan egy-két hirdetés, olyan alacsony árat kínálnának a mézért, hogy azon nem éri meg értékesíteni. Az ágazatban egyre inkább eluralkodik a világvége-hangulat, egyre több magyar méhész gondolkodik azon, hogy végleg hátat fordít a szakmának. A közkeletű vélekedés szerint, ha az Európai Unió nem tesz határozott lépéseket a termelői védelme érdekében, akkor annak a jövőben katasztrofális következményei lehetnek a méhészeti ágazatra és a mezőgazdaságra nézve is.