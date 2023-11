A Momert sztorija egészen 1967-ig vezethető vissza, amikor megkezdte termelését a Magyar Optikai Művek dunaújvárosi Óragyártó üzeme, ahol a ’80-as évek végéig a különböző típusú ébresztő órákból, összesen 13 millió darab készült. Sajnos az elektronika térhódításának köszönhetően a mechanikus szerkezetű időmérők gyártásának kora véget ért, így a vállalatnak új termékek gyártásába kellett belekezdenie. „A számítástechnika is robbanásszerű fejlődésnek indult ekkortájt, ezért a gyár a precíziós technológián alapuló floppy meghajtók gyártásába kezdett. Az igazi áttörést mégis, a mechanikus személymérlegek gyártása jelentette, ami a mechanikus órák gyártásához használt gépeken indulhatott el, a 80 évek végén, 90 évek elején. Ez olyan mérföldkő volt, ami alapvetően meghatározta a vállalat későbbi termékstruktúráját. Ha már gyártunk személymérleget, akkor miért ne gyárthatnánk konyhai, bébi, vagy akár speciális mérlegeket. A cél az volt, hogy minden értékesítési csatornában jelen legyünk, hamar jött az igény, hogy a saját gyártású termékeinken kívül, szükség van egy szélesebb termék portfolióra. Ezt távol-keleti gyártással tudtuk megoldani és ezzel megnyíltak a kapuk a láncokba történő beszállításokra. Mivel a saját termékek gyártásán kívül is még jelentős gyártói kapacitás állt rendelkezésre, kézenfekvő volt a döntés, hogy a szabad kapacitásokat a bérgyártásokra kössük le” – kezdi el a cég történetét mesélni Barsy Csaba, a Momert kereskedelmi vezetője, olvasható a hellobiznisz.hu-n.

A bérgyártások által a dunaújvárosi gyárban írógépek, villanymotor kollektorok, fűnyírógép alkatrészek, kábelkorbácsok készültek. A cég a 2010-es évekre pontosította vállalatának filozófiáját, mely szerint a Momert a háztartási kisgépek piacán akar működni, megtartva az innovációra, tudásra, és komplex gyártói kapacitásra épülő beszállítói vonalát. Ennek köszönhetően létrehozták az Automotive üzletágat is, ahol fém alkatrészek gyártásával járulnak hozzá az autóipar egyre növekvő igényeihez. Az évek alatt olyan partnereknek gyártottak alkatrészeket, mint a Nilfisk, Dometic, a Bosch, vagy az Electrolux Porszívógyár.

A rendszerváltás, a kínai árudömping és a COVID sikeres átvészelése

A Momert termékkínálata az évtizedek során rendkívül sokat változott. Míg kezdetben kevés termék gyártásával foglalkoztak, addig mára a Momert márka 3 fő termékcsoporttal is büszkélkedhet, melyek a háztartási kisgépek, a babagondoskodás és az egészségmegőrzés témakörét egyaránt magukba foglalják. Dunaújvárosi üzemükben készülnek többek között az ismert kávéfőzőik, melyek bébimérlegeikkel együtt 2022-ben „Hazai Termék” védjegyet kaptak, tehát főként hazai alapanyagokból, magyar munkaerő által, idehaza készülnek.

A rendszerváltás után, egy sikeres privatizációt követően, a személymérleg gyártása alapozta meg gazdaságilag a Momert számára a következő éveket. A piacok liberalizálása folytán lehetőség nyílt a nyugati országokba, illetve Amerikába történő exportra. A különböző típusú mérlegekből összesen 25 millió darab „gördült le” a szerelőszalagokról. Barsy Csaba a kínai árudömpingről is mesélt, mely abban az időben még csak a kibontakozás folyamatában volt, de elmondása szerint már látszódtak a tömegtermelés jelei, melyek a 2000-es évekre be is következtek. „Sokáig, a nagyvolumenű tömegtermelés jelentette az igazi erősségünket, de egy ponton már látszódott, hogy a kínai árakkal már nem tudunk versenyezni, és olyan termékeket kell fejleszteni, ami kis sorozatban is képes biztosítani a vállalat jövedelmezőségét. Így indulhatott el, a magas hozzáadott értékkel előállított speciális, és orvosi mérlegek gyártása” – meséli.

Mint minden cégnek, úgy a Momertnek is szembe kellett néznie a koronavírussal és annak következményeivel. Ám elmondható volt, hogy a többi vállalkozással ellentétben, a COVID a Momert malmára hajtotta a vizet, ugyanis az otthonra kényszerülő emberek számos terméket rendeltek és vásároltak az online piacterekről, többek között Momerttől. Egyértelműen eldőlt, hogy az online értékesítés fejlesztése kiemelt feladat minden vállalkozás életében.

„Rettentően fontos, hogy erős és értékeken alapuló szervezeti kultúrát alakítsunk ki”

A Momertnél az innováció mindig nagyon fontos szerepet töltött be a működés során. Igyekeznek folyamatos fejlesztésekkel támogatni gépparkjukat, és kitűzött céljuk, hogy a gyártás a lehető leghatékonyabb módon működjön, mindezt minél automatizáltabb keretek között. Folyamatosan törekednek rá, hogy minden partnerük igényét a legjobb tudásuk szerint elégítsék ki és megfeleljenek a mindennapok kihívásainak és elvárásainak.

Barsy Csaba elmondta, hogy az utóbbi 3 évben rengeteg változás történt a cég életében, egészen pontosan annyi, amennyi a korábbi két évtizedben összesen nem. Látták, hogy körülöttük sok vállalkozás hanyatlásnak indult vagy profilváltásra kényszerült. Úgy véli, egyáltalán nem mindegy, hogy egy vállalkozás hogyan reagál a változásokra. A legrosszabb ugyanis, amit ilyenkor egy cég tehet, ha a külső körülményeket okolja. „Ilyenkor automatikusan áldozati szerepbe kerülünk, aminek hatására egy burkot képzünk magunk köré, amiből szabadulni nagyon nehéz. Mindenért mást hibáztatunk, állandósul a stressz, beindul a reaktív üzemmód. Ez azt jelenti, hogy reakcióink ösztönösek és nem tudatosak, rossz döntéseket hozunk. A tartós stressz folyamatos negatív gondolatokat szül, ami öngerjesztő folyamatot indítanak el, ami egyre mélyebbre húz le a negatív spirálba” – mondja.

Fő filozófiájuk, hogy erős és értékeken alapuló szervezeti kultúrát alakítsanak ki, mely minden vállalkozás számára irányadó példa lehet. A negatív és a rosszul tudatosult gondolatok ugyanis – tapasztalataik szerint – sajnos egyéni és ezáltal szervezeti szinten is megfigyelhetők.

A Momert cégpolitikája, hogy folyamatos lépést tartson a világot érintő változásokkal és igazodjon az éppen aktuális helyzethez. Éppen ezért, energia intenzív gyártóvállalat lévén nagyon fontosnak tartják, hogy energiafelhasználásukra irányuló lépéseket tegyenek, melyekkel drasztikusan, ám hatékonyan csökkenthetik az általuk felhasznált áramot és gázt. Ennek megfelelően energiahatékonysági beruházásokat hajtottak végre. „A gyártóegységekben a gáz helyett korszerű és energiatakarékos hőszivattyúk biztosítják a fűtést, az épületek tetejére pedig naperőművet telepítettünk. Ez nem csak az energiafelhasználás miatt volt jelentős, hanem növelte versenyképességünket is, nem utolsó sorban nagy lépést tettünk egy fentarthatóbb termelés felé” – mutatja be Barsy Csaba megújító törekvéseiket.

Márkaépítés, folyamatok digitalizálása és az AI világa

Nem újdonság, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább beleépül mindennapjainkba, és meghatározó szerepet tölt be a vállalkozások életében is. Így van ez a Momerttel is, ugyanis Barsy Csaba azt mondja, a marketing és a digitális értékesítés területén az ő munkáját is körbefonja az AI, és a jövőt tekintve úgy látja, csak idő kérdése, hogy eme technikai újítás a gyártás területére beszivárogjon, ezzel változást hozva a technológiai folyamatokban.

A vállalat rövid távú tervei között az értékesítési folyamatok digitalizálásának teljes kiépítése szerepel. Értékesítési rendszerük egy modern vállalatirányítási struktúrára épül, mely biztosítja az automatikus folyamataikat. A kereskedelmi vezető elmondta, vannak távolabbi céljaik is e területen, például a termelés területének digitalizálása, vagy a dokumentumok digitális kezelése, illetve az adatok gyűjtése és kiértékelése, melyek mind a hatékonyság növelésének érdekében tervezett újítások, változások. „Olyan humánerőforrás igényes tevékenységeket terelünk digitális irányba, amivel nem csak költségeket, hanem jelentős időt is meg tudunk takarítani. Az idén elindítottuk a B2B platformunkat, hogy a viszonteladó partnereink zökkenőmentesen, a nap 24 órájában, a hét 7 napján rendelhessenek” – meséli Barsy Csaba, milyen digitalizációt érintő törekvéseik vannak.

A Momert marketing stratégiája a márkaépítésére épül. Ezt igazolja, hogy 2022-ben teljes arculatváltás történt a vállalatnál. Mindezek következményeképpen megújult a logójuk, a márka vizuális megjelenése, és fejlesztettek a weblapjukon, termékeik dobozain és webshopjukon is.

Barsy Csabáék kiváló marketing stratégiának tartják a social media felületeken való megjelenést, így céljuk, hogy minden közösségi platformon jelen legyenek, a célközönség figyelmét pedig folyamatosan közzétett videós tartalmakkal tartsák fent. Úgy véli, az ünnepi időszakok nagyon jelentősek egy hasonló jellegű vállalkozás életében, ezért a vevők becsalogatása és a népszerűség növelése érdekében fontos megfelelő figyelmet helyezni a kiemelt időszakokra is. „Nálunk az év vége, a karácsonyi időszak kiemelten fontos. Ezért októbertől kampány üzemmódra kapcsolunk. Bevetünk nyereményjátékokat, és kuponakciókat. A cél az adatbázis építése. A B2C vonalon nagy hangsúlyt fektetünk a vásárlói élmények fokozására, ezen a téren is van bőven feladatunk” – zárja szavait.