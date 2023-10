Az őszi időszak átmenetinek számít abból a szempontból, hogy az üzembe érkező szállítmányokban az idei mellett még a tavalyi, az aszály miatt a fertőzésveszélynek jobban kitett készletek is megjelenhetnek. Ez is közrejátszik abban, hogy a szokásos alapvizsgálatok mellett a toxinokra is szűrjük a rakományokat. A felvásárlás az előző évekhez hasonlóan folyamatosan történik.