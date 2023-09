Okkal merülhet fel a kérdés az olvasóban, mi is az az állásbörze, és miért is van rá szükség. Nos, ekkor a nagyvállalatok szervezett formában megmutatják magukat elsősorban a felsőoktatási intézmények hallgatóinak azzal a szándékkal, hogy fiatal, szakképzett munkaerőt toborozzanak. Nyilván nem ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az igény és a szándék egy közös pontban találkozzon. A felsőoktatás, illetve a maga a középiskolai képzés is egyre inkább egymásra épül annak érdekében, hogy az adott esetben megkönnyítse a hallgatók választását. Lapozzák át és olvassák el Állásbörze magazinunkat!