A Kormány 432/2023. (IX. 21.) a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló Kormányrendelete szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a környezetvédelmi hatóság az ügyféllel a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést köthet. A környezetvédelmi hatósági szerződésben az ügyfél vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a környezetvédelmi hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a környezetvédelmi jogszabályokkal, valamint a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély előírásaival. Nincs helye jogkövetkezmény alkalmazásának a környezetvédelmi hatósággal környezetvédelmi hatósági szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben megállapított teljesítési határidőn belül azon jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a szerződés megkötésére sor került. A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor már megvalósult jogsértés megszüntetése érdekében is alkalmazni kell!

Mint ismeretes a több, mint 4000 embert foglalkoztató felszámolt és értékesített Dunaferr működőképességének fenntartásáért eddig is már több rendelkezés született. Ezek közé tartozik a csődtörvény módosítása, amely szerint – leegyszerűsítve – működőképessége fenntartása mellett vált felszámolhatóvá és értékesíthetővé a Dunaferr. A gyár folyamatos energiaellátása és totális kokszolói leállás elkerülése érdekében született kormányrendeletek is ezt a célt szolgálták. A térség országgyűlési képviselője, dr. Mészáros Lajos közbenjárásával lehívott 16 milliárd forint, ami a dunaferres bérekre nyújtott állami fedezetet pedig a dunaferres dolgozók megélhetését biztosítva, Dunaújváros és térsége foglalkoztatási helyzetére is jó hatással volt és van jelenleg is.