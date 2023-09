Szucsányi László a csarnok átadó ünnepségén elmondta: a projekt a Széchenyi terv plusz programban valósult meg, a beruházást a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz (GINOP Plusz) keretében elnyert több mint 209 millió forint támogatásból és saját erőből valósították meg. A fejlesztés során felépült egy 1944 négyzetméteres tárolócsarnok, mert, mint mondta, egyre többször mutatkozik igény az áruk rövid ideig tartó tárolására, és gyors, hatékony anyagmozgatásra. Az ingatlanberuházás csökkenti a munkacsúcsokat és akkor is feladatot, bevételt generál, amikor nincs hajórakodás - tette hozzá. Az épület villamosenergia ellátása egy 45 kilowatt óra teljesítményű napelemes rendszer telepítésével, költséghatékonyan üzemel.

A beruházás során egy új teleszkópos rakodógépet és egy digitális közúti hídmérleget is beszereztek, amelyek használatával jelentősen több vevőt lehet majd kiszolgálni - mondta az ügyvezető igazgató. A két hajóállással kiépített kikötő Dunavecse település közvetlen határában, a Pentele hídtól nagyjából 400 méter távolságra található, és mintegy 42 ezer négyzetméter saját területtel rendelkezik. A kikötő központi elhelyezkedése, a Pentele híd közelsége, mind a dunántúli oldalra, mind az alföldi oldalra megfelelő összeköttetést jelent - fogalmazott Szucsányi László, hozzátéve: a biztonság érdekében mind a kettes hajóállás, mind a tároló és a hídmérleg a mindenkori, mértékadó árvízszint fölött 80 centiméterrel létesült. A Dunavecse Kikötő Kft.-ről az ügyvezető elmondta: a cég egyrészt ömlesztett mezőgazdasági termékek, elsősorban gabonafélék, valamint ipari alapanyagok kamionból hajóba és hajóból kamionba történő direkt átrakását, mérlegelését, okmányolását, az ömlesztett áruk igény szerinti úgynevezett big-bag zsákba csomagolását végzi. A kikötő rakodási kapacitása naponta 3000, óránként 80-100 tonna áru.

A társaság emellett szójabab és pellet, napraforgómag, BB-zsákos, valamint erőművi és kokszolható szén, kaolin, magnetit, cellulóz bálák, kukorica és számtalan különféle műtrágya kirakásával, egalizált big-bag zsákba töltésével is foglalkozik. A kikötő 2. számú hajóállásának megépítését pedig túlsúlyos, túlméretes áruk rakodása indokolta, amelyet mobil daru segítségével végeznek. Szucsányi László szerint a fejlesztés - főként a tárolókapacitás lehetősége - a cég forgalmát akár 20-30 százalékkal is növelheti. Jelenleg 100-150 ezer tonna árut rakodnak évente, és bízik abban, hogy ezt a menyiséget a jövőben növelni tudják. Terveik között szerepel a tároló terület bővítése is. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a jelenleg 14 főt foglalkoztató Dunavecse Kikötő Szállítmányozási Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele 2021-ben mintegy 146,4 millió forint, 2022-ben közel 148,4 millió forint volt. A vállalat 2021-ben 33 millió forint, 2022-ben pedig 28 millió forint adózott eredményt realizált.

-MTI-