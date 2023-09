2023. első fél évében a Vajda-Papír Kft. éves nettó árbevétele több mint 29 milliárd forint volt, míg konszolidált szinten ugyanez 27 milliárd forintot tett ki. Tavaly év végén a nettó árbevétel 53 milliárd forintot ért el, egy évvel korábban a féléves nettó árbevétel 21,5 milliárd forint, a konszolidált 18,6 milliárd forint volt – ismertette Vajda Attila, a Vajda-Papír alapító-ügyvezető igazgatója a Budapesti Értéktőzsdén közzétett beszámoló legfontosabb eredményeit. Az első fél év alapján az idén kétszámjegyű növekedésre számítunk az eladott termékek volumenében, és 15%-os árbevétel növekedésre – tette hozzá. 2023 első fél évben 1,67 milliárd forint volt a konszolidált adózás előtti nyereség. Az erre az időszakra eső EBITDA 2,977 milliárd forintra nőtt a tavaly azonos időszaki 21 millió forintról.

A Vajda-Papír ügyvezető igazgatója emlékeztetett rá, hogy 2022-ben csoportszinten megduplázta árbevételét a Vajda-Papír Csoport itthoni és norvégiai gyáraiban is. Magyarország piacvezető higiéniai papírgyártó vállalatcsoportjának forgalma tavaly óriásit nőtt, összforgalma meghaladta a 80 milliárd forintot, a norvégiai leányvállalaté pedig megközelítette a 20 milliárdot.

Fotó: ©Vajda-Papir Kft.

Vajda Attila az idei évről elmondta: a Vajda-Papír Kft. értékesítési piacain 2023 első fél évében nőtt a kiskereskedelmi forgalom – így a higiéniai papírtermékek kereslete – is. A vállalat csaknem 26 ezer tonna (25992 tonna) készárut értékesített az év első hat hónapjában, 12,5%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az értékesített termékek átlagos bruttó értékesítési ára 10%-kal csökkent 2022-höz viszonyítva. Mindez 34%-os értékesítési árbevétel-növekedést eredményezett a belföldi piacon, miközben az exportértékesítés 38%-al volt magasabb az egy évvel korábbinál.

A Vajda-Papír ügyvezető igazgatója felidézte, hogy a vállalat költségeinek 65-70%-át kitevő higiéniai alappapír átlagos beszerzési ára a világpiacon 2021-ben indult növekedésnek, és a drágulás 2022 első fél évében is folytatódott. A cellulóz világpiaci ára 2022 utolsó negyedévében indult csökkenésnek és 2023-ban stabilizálódni látszik, aminek köszönhetően 2023 első fél évének végén az alappapír előállítási költsége 35-40%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Vajda Attila emlékeztetett rá, hogy az elmúlt egy év számtalan kihívás elé állította a cégvezetést, ezek közül az alapanyagok jelentős drágulását, az energiaárak elszállását emelte ki, és megjegyezte, hogy a menedzsment a problémák enyhítésére kidolgozott megoldásokat a fenntarthatóság jegyében. Növelték a zöldtechnológia és a megújuló energia használatát, a papír alapanyagnál keletkező hulladék 100%-át újrahasznosítják és csökkentették a vízfelhasználást. Ennek köszönhetően sikerült mérsékelni a megugró energiaárak hatását, a cellulóz áremelkedésének következményeit pedig a saját alappapír-gyártás növelésével enyhítették. Vajda Attila hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 40 milliárd forintot fordítottak arra, hogy a higiéniai papírgyártás és a cég üzemeltetése a legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg. Az ipari termelő vállalatok közül elsőként közzétett környezetvédelmi, társadalmi felelősségvállalási és vállalatirányítási (ESG) jelentésükben pedig vállalták, hogy a cég 2030-ig 20%-kal tovább csökkenti vízfogyasztását, 50%-kal növeli a megújuló energiák használatát és 2050-re a működése karbonsemlegessé válik.

A higiéniai alappapír gyártóüzem beruházását 2017 második negyedévében indították Dunaföldváron, a termelés 2018 végén indult, akkor a cég alappapír-felhasználásának 50%-át biztosította. Vajda Attila kiemelte, hogy az iparágban hosszú távon sikeres vállalkozások integrált termelési struktúrában működnek, ami az alappapír-gyártás és alappapír-feldolgozás egy vállalatcsoporton belüli működését jelenti. Ezért döntöttek az újabb papírgép-beruházás mellett. 2022-ben 16 milliárd forintos beruházási fázisban kétszer akkora kapacitású alapanyaggyártó gépsort üzemeltek be, és bővítették az üzem területét; az új papírgépnek köszönhetően Európa legnagyobb higiéniai papírgyártó kapacitása jött létre Dunaföldváron, és lehetővé vált, hogy a vállalat csoport teljes alappapír igényét a saját üzemükben állítsák elő. Ezzel a természetes fedezettel csökkenthető az alappapír drágulásának hatása – mutatott rá az alapító-ügyvezető. 2022-ben a papírgép nagyobb kapacitását is jobban kihasználva egy újabb feldolgozógépet is beüzemeltek Dunaföldváron, közel az alappapír ellátáshoz, ami jelentős szállítási költség megtakarítást és fenntarthatóbb működést jelent.

Fotó: vegeldaniel.com

A társaság több mint két évtizedes gazdasági és szakmai eredményeit, valamint kiváló minőségű termékeit eddig számos díjjal ismerték el (Pegazus, Magyar Brands, Az év terméke díjak). A 2011-ben született Ooops! márka mára már jól ismert és keresett higiéniai papírtermék a magyar fogyasztók körében, a konyhai papírtörlő szegmensben pedig piacvezető – mondta a cégvezető, és a márkák pozíciójának további erősítését nevezte az egyik fontos célnak a termék- és folyamat-innováció mellett. A termék-innovációra példaként említette a közületi üzletág erősítését. „A közületi piacra lépés új lehetőséget teremtett a Vajda-Papír Kft.-nek a forgalom növelésére és a hatékonyság fokozására, egyrészt egy teljesen új választék kialakítása és értékesítése révén, másrészt azáltal, hogy felhasználtuk a lakossági és a közületi termékek között fennálló szinergiákat” – mondta. A közületi papírpiac világszinten mintegy 10 milliárd euró körüli, európai szinten csaknem 3 milliárd euró értéket jelent. Magyarországon 32 millió euró a becsült értéke a közületi toalettpapír és kéztörlő értékesítésnek – ismertette Vajda Attila. A piaci lehetőségek kihasználására a Vajda-Papír Kft. a higiéniai papírtermékek mellett egy professzionális tisztítószer-választékkal bővítette portfolióját az elmúlt években. Ezzel több piaci előnyt is kihasznál: növelni tudja az egy vevőre eső forgalmát és javítani tudja a profitabilitását is azzal, hogy a két termékcsalád együttes szállítása hosszú távon fajlagos fuvarköltség-megtakarítást eredményez – részletezte. Megjegyezte, hogy a professzionális vegyi választék lefedi a teljes tisztítószer választékot, az egyszerű ablaktisztítótól egészen a prémium minőségű koncentrátumokig, illetve a fertőtlenítő hatású szerekig. A vevőknek teljes papír- és tisztítószer választékot biztosító komplex szolgáltatás pedig jelentős piaci előny – hangsúlyozta.

A higiéniai papírtermékek piacán a Vajda-Papír piacvezető, és 150 ezer tonnás éves gyártási kapacitása bőven fedezi a magyarországi igényeket, így ezen a területen is megteremti az egyre inkább felértékelődő önellátás képességét – hangsúlyozta Vajda Attila. Hozzátette, hogy a vállalatvezetés célja a cég pozícióinak további erősítése, a versenyképesség növelése, a jelentős piaci potenciál kihasználása. Példaként elmondta, hogy a háztartáshigiéniai-papír fogyasztása erősen kapcsolódik a GDP alakulásához. A Vajda-Papír Kft. fontos piacainak számító Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában az egy főre jutó évi átlagos higiéniai papírtermék fogyasztás egyelőre elmarad az Egyesült Államok, illetve Nyugat-Európa higiéniai papír fogyasztásától. Míg az USA-ban és Európa nyugati országaiban az egy főre jutó fogyasztás kb. 13-14 kg, addig egy átlagos hazai vásárló ennek csak 60-65%-át (kb. 8 kg-ot) használja fel évente. Hasonlóan 8 kg-os évi átlagos felhasználás jellemzi Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot, Románia esetében azonban még ennél is nagyobb elmaradást láthatunk, ott az egy főre jutó évi 4-4,5 kg-os fogyasztás csupán a nyugat-európai mérték kb. 30%-át teszi ki. A magyar háztartási papír piac éves fogyasztása megközelítőleg 90 ezer tonna, forgalma pedig évi 80 milliárd forint körül van. Tavaly a piac az infláció és a lassuló gazdasági növekedés miatt értékben ugyan 41%-kal nőtt, mennyiségben viszont 6%-kal csökkent, idén már bővülő kereslettel számolnak – ismertette Vajda Attila.