Az ünnepi eseményen jelen volt többek között dr. György László kormánybiztos, Németh Olivér, az IFKA Kft. szakmai igazgatója, Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere, Fischer Margaréta, az Alba Drive Kft. ügyvezetője, és Barabás József, a cég műszaki vezetője is.

A magyar tulajdonban lévő Alba Drive Hungary Kft. 2011 májusában alakult meg, mára pedig jelentős piaci szereplővé nőtte ki magát. A cég profilja közt szerepel a csomagolás és palackozástechnológia, élelmiszeripari gyártósorok tervezése, telepítése, üzemeltetése és azok karbantartása. Fisher Margaréta köszönettel szólt támogatóiknak, partnereiknek. Mint mondta, sikerük része az, hogy a nehézgépszállítástól kezdve a robotprogramozás területéig széles körű szolgáltatást nyújtanak, valamint, hogy gyorsan reagálnak a piaci igények alakulásához.

Mint azt Barabás József elmondta, a mostani projekttel az a céljuk, hogy tovább modernizálják a vállalatot, fejleszthessék az infrastruktúrát. Az 1584 négyzetméteres nettó alapterületű új létesítmény egy innovatív és komplex gyártócsarnokot jelent (iroda, gyártócsarnok, raktár), valamint olyan technológiai eszközközök beszerzését, amellyel fejlesztéseket is végezhetnek, ezáltal magasabb hozzáadott értékű szolgáltatást nyújthatnak. A vállalat történetében azért is jelent új fejezetet ez a beruházás, mert egyúttal az eddig Budapesten működő központjukat áthelyezik az iváncsai telephelyre.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dr. György László azzal kezdte, hogy a pandémia okozta gazdasági helyzet kezelésére a magyar kormány eltérő politikát alkalmazott, mint más európai állam: a segélyalapú támogatás helyett a munkahelyek megvédése, a munkahelyteremtés érdekében hozott intézkedéseket, hogy ezzel versenyelőnybe kerülhessenek a hazai vállalatok. Vázolta, hogy a kormány mintegy 3600 milliárd forintnyi finanszírozási forrást biztosított már a vállalatok számára, ebből 77 százalékot a magyar tulajdonú KKV-k számára, s csak az összeg negyedét a multiknak. Kilencezer beruházás valósult és valósulhat meg. A kormánybiztos beszélt a Magyar Multi Programról is, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítsék a mikro-, kis- és középvállalkozásokat abban, hogy még sikeresebbek legyenek, hogy akár nagyvállalatokká válhassanak, s közben a fejlesztéseik közvetlen módon is megtérüljenek a társadalom számára. Megjegyezte, pont az olyan cégek számára hozták létre, mint amilyen az Alba Drive és annak vezetése, akik lokálpatriótaként gondoltak szűkebb pátriájukra, és telephelyeiket itt központosítva segítik a térséget is.