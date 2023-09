A vállalat a generálkivitelezés és az építőanyag-kereskedelem mellett megalakította az acélkereskedelmi és lemezmegmunkálási üzletágát (Eximferr). Enne részeként létesítettek egy lemezmegmunkáló üzemegységet a Verebély úton, ahol 2022 augusztusában indult el a termelés.

Fodor István, az Eximferr acélter­mékek gyártási főosztályvezetője felidézte, egy pályázat által mintegy 165 millió forint támogatást nyertek el, és az önrésszel együttesen mintegy 300 millió forintból korszerű berendezésekkel (például lézervágó, plazma- és lángvágó, élhajlító gépekkel) szerelték fel az üzemet. A pályázat része volt még képzési és tanácsadói szolgáltatás, valamint megújuló energiaforrás kiépítése is.

Az energiahatékonysági szempontok már az üzem berendezéseinek megvásárlásakor is fontos szempont volt (csúcsminőségű, kis fogyasztású, energiatakarékos gépekkel dolgoznak), a telepített napkollektorok pedig a teljes használati melegvizet biztosítják számukra.

Fodor István

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint azt Fodor István elmondta, mivel nem a legideálisabb gazdasági helyzetben indulhatott el a termelés, nagy kihívásokkal kellett szembenézniük. Ám hamar kétműszakos rendbe álltak a szakembereik, sikerrel vették az akadályokat és igyekeztek minél szélesebb körben kiszolgálni az ipari szegmenst. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszeripartól kezdve a mezőgazdasági gépgyártókon át a belső építészekig voltak már megrendelőik. Újságírói kérdésre a főosztályvezető elmondta, sajnos hullámzó, hogy éppen melyik ipari ágazat stagnál vagy erősödik, éppen ezért nehéz tervezni. Igény van arra, hogy késztermékeket is gyártsanak (teljeskörű szolgáltatással a tervezéstől kezdve), amellyel az ügyfeleik köre is szélesedhet. Éppen ezért tovább szeretnék bővíteni mind az üzem kapacitását, mind a termékkínálatukat. A jövő év elejétől például üzembe állítanának egy élhajlító- és lézervágó gépet is, illetve egy harmadik műszakkal is bővítenék a dolgozói állományt. Ezeket már saját forrásból valósítanák meg. Fodor István hangsúlyozta azt is, hogy elkötelezettek az új technológiák iránt. A célkitűzéseik közt szerepel, hogy ősztől Nyugat-európai, osztrák és német piacokhoz is kapcsolódhassanak. Fodor István úgy fogalmazott, minden olyan szegmensben ott szeretnének lenni, ahol fémet használnak.