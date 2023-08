A nyomvonal várhatóan Dunaújvárostól északra keresztezi a folyót

Dr. Mosóczi László a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnökeke egy lapunknak adott korábbi interjújában a nyomvonalról így nyilatkozott: „A vasúti nyomvonal kijelölése már megtörtént. Ez a Komárom, Kisbér, Mór, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Adony, Szalkszentmárton, Kunszentmiklós, Fülöpszállás, Kecskemét, Szolnok útirány, amelynek jelentős része ma is meglévő, használatban lévő vasútvonal. A Dunán egy új vasúti hidat kell építeni, a csatlakozó szakaszokkal együtt, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, azokat fel kell újítani. A nyomvonal várhatóan Dunaújváros térségében, attól északra, a város északi csücskénél fogja keresztezni a Dunát. Nagyon nehéz helyzetben van a nyomvonal változatokat kiválasztó tervező, hiszen nem csak gazdasági, forgalmi viszonyokat kell figyelembe venni, hanem település szerkezeti és természetvédelmi szempontokat is. Ez alapján nehezen lehet meghatározni azt, hogy hol van az optimális helye a hídnak. Sokan emlékezhetnek arra, negyven évvel ezelőtt nem volt a Dunán vasúti átkelési lehetőség, ezért a hadsereg a gyakorlatokon itt pontonhidakat épített, amin tehervonatok haladtak át, amelyeknek megvoltak és Szalkszentmárton térségében ma is megvannak a szárazföldi kapcsolódásai.”