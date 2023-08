Mindez nem valamilyen távlati terv, hanem egészen konkrét és küszöbön álló: ugyanis a 24 fejlesztésből 19-nél már az idei harmadik negyedévben megindul a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás.

Az ÉKM a pontos beruházásokat tartalmazó listát is megosztotta lapunkkal, amit most közzé is teszünk. Ebből tisztán látszik, hogy az ÉKM-et vezető Lázár János miniszter nem a levegőbe beszélt akkor, amikor azt ígérte, hogy „a vidéket preferáló fejlesztéspolitikai fordulat jön”. A szóban forgó beruházások ugyanis kivétel nélkül vidéki városok, így

Debrecen,

Iváncsa,

Dunakeszi,

Zalaegerszeg,

Nyíregyháza

és Kecskemét térségében

valósulnak meg abból a célból, hogy fejlesszék az ottani ipari infrastruktúrát.

Milyen beruházások lesznek Iváncsán?

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggésben szintén közút- és vasútfejlesztési beruházások készülnek. A vonatkozó kormányhatározat alapján egy eljárás keretében indul meg a közútfejlesztési elemek kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzés az idei harmadik negyedévben. A projekt keretében az iparterülethez közvetlenül kapcsolódóan 9,5 kilométeres út építésére, valamint Iváncsa belterületen egy 10,4 kilométeres út felújítása történik meg kerékpárút fejlesztésével együtt. (Forrás: vg.hu)

Az ÉKM szerint a kormány elkötelezett az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításában, ennek pedig elmaradhatatlan része a területet kiszolgáló vasúti infrastruktúra fejlesztése is. Adonynál a 42-es vasútvonalból új építésű, zöldmezős, nyíltvonali normál nyomtávú 5,1 kilométer vasúti iparvágány kivitelezése valósul meg három szintbeni kereszteződéssel. Az ipari park szomszédságában megépül egy körülbelül 20 ezer négyzetméteres vasúti rakodó körüljáró vágánnyal és beton burkolatú rakodófelülettel.

A megvalósítás tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárása és az ajánlatok kiértékelése zajlik. Ennek eredménye alapján kezdődhet meg a megvalósítás. (Forrás: